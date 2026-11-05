Avem dovada clară a job-ului din care Mira îl întreținea pe Ian! Din ce producea bani, de fapt, ”jaguarița” din Germania

Avem dovada clară a job-ului din care Mira îl întreținea pe Ian! Din ce producea bani, de fapt, ”jaguarița” din Germania
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Mira și Ian. Sursa foto CANCAN
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Totul începe să se lege! CANCAN.RO a intrat în posesia unor noi dovezi uluitoare despre trecutul Mirei, care ar fi lucrat ca escortă într-un club exclusivist din Germania, după cum ne povestește chiar o persoană foarte apropiată ei. Mai mult, se pare că ea era cea care întreținea familia și nu invers, cum spune iubitul ei Ian, alături de care a mers pe Insula iubirii. Iar cireașa de pe tort? Avem și reacția reprezentanților clubului de adulți în care Mira ar fi făcut furori printre clienți.

Fosta iubită a Mirei, Gabriela Pascu, ne-a povestit că bruneta a mințit pe bandă rulantă la Insula Iubirii și că nu este deloc șomeră, ci escortă într-un club exclusivist din Germania. Iar surprizele nu se opresc aici! Ea ne-a spus și că Ian este cel care nu lucrează deloc și că Mira l-a întreținut încă de la începutul relației. Se pare că bărbatul cu care a venit la Insula Iubirii murea de ciudă pentru că iubita lui câștiga mai mulți bani decât el, chiar dacă practica o meserie mai neortodoxă.

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Avem noi dovezi uluitoare

Din ceea ce observam eu, el era extrem de gelos, mai ales din punct de vedere sexual. Simțeam că îl deranja apropierea dintre noi și faptul că Mira găsea la mine o satisfacție și o conexiune intimă pe care, din perspectiva mea, nu le avea în relația lor. nu știu dacă Mira a mai fost atrasă vreodată de fete sau dacă a avut astfel de experiențe înainte. Nu pot vorbi în numele ei și nici nu vreau să îi pun o etichetă. Ce știu este că între mine și ea a existat o atracție specială

Mira în clubul din Germania

Mira în clubul din Germania. Sursa foto CANCAN

„Ea era escortă la un club din Germania, am și poze cu ea la muncă. Ian era gelos pe Mira că făcea mai mulți bani decât el. Se certau mereu pe tema asta. Și legat de poker… el doar băga bani la poker, nu lucra. Mira îl întreținea pe el. Pe ea nici nu o cheamă Mira, e numele de muncă, de escortă”, a spus fosta iubită a Mirei pentru CANCAN.RO.

CANCAN.RO a luat legătura cu reprezentanții clubului în care Mira ar fi lucrat ca escortă, iar răspunsul acestora ridică și mai multe semne de întrebare! Cei de acolo ne-au confirmat că au angajate peste 150 de românce, dar că nu le cunosc după nume. Mai mult, reprezentanții clubului au refuzat să ne ofere detalii suplimentare despre concurenta de la Insula Iubirii.

Discuție între Mira și un client

Discuție între Mira și un client. Sursa foto CANCAN

Ian nu era în stare să o satisfacă pe Mira?!

Fosta iubită a Mirei ne-a povestit și detalii picante despre relația dintre Mira și Ian! Gabriela Pascu a declarat că bărbatul era extrem de gelos pe ea, pentru că știa să o satisfacă pe concurenta de la Insula Iubirii mai bine decât reușea el.

„Din ceea ce observam eu, el era extrem de gelos, mai ales din punct de vedere sexual. Simțeam că îl deranja apropierea dintre noi și faptul că Mira găsea la mine o satisfacție și o conexiune intimă pe care, din perspectiva mea, nu le avea în relația lor. Nu știu dacă Mira a mai fost atrasă vreodată de fete sau dacă a avut astfel de experiențe înainte. Nu pot vorbi în numele ei și nici nu vreau să îi pun o etichetă. Ce știu este că între mine și ea a existat o atracție specială”, a povestit Gabriela Pascu.

VEZI ȘI: Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: ”Am locuit toți trei” | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare

Ian, prima reacție după ce i-a văzut poza Mirei pe site-uri pentru adulți. Noii concurenți de la Insula Iubirii, în centrul unui scandal

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