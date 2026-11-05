Alertă cu bombă într-un avion Wizz Air. A fost activată celula de criză pe Aeroportul Henri Coandă

Alertă cu bombă într-un avion Wizz Air. A fost activată celula de criză pe Aeroportul Henri Coandă
Avion Wizz Air / Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O amenințare cu bombă care a vizat o cursă Wizz Air pe ruta Milano-București a declanșat joi o intervenție de amploare pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Autoritățile au activat procedurile specifice de securitate, iar pasagerii au fost evacuați după aterizarea aeronavei.

Avionul WMT3064, care efectua cursa Milano-București, a aterizat în siguranță pe Aeroportul Henri Coandă la ora 11:08. La bord se aflau 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului, care au fost debarcați de urgență. În paralel, echipa pirotehnică a SRI a început verificările aeronavei pentru a stabili dacă alerta primită se confirmă.

Au fost dispuse verificări de securitate după aterizarea avionului

Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București, după aterizarea cursei au fost activate măsurile procedurale prevăzute pentru astfel de situații, în colaborare cu instituțiile responsabile de securitate.

„La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituțiile statului. Traficul aerian se desfășoară în siguranță, fără probleme, conform planului de zbor”, a transmis Compania Națională Aeroporturi București.

La operațiune participă echipa pirotehnică a Serviciului Român de Informații, alături de pompieri și forțe ale Ministerului Afacerilor Interne. Autoritățile au anunțat că verificările vor fi finalizate doar după ce se va confirma că nu există niciun risc pentru pasageri, personalul aeroportuar sau infrastructura aeroportului.

Europa, sub un val de alerte identice

Potrivit informațiilor apărute ulterior, alerta care a vizat cursa Milano-București nu reprezintă un caz izolat. Aceasta face parte dintr-o serie de nouă amenințări cu bombă transmise joi dimineață unor aeronave aflate în zbor deasupra Europei.

Printre cursele afectate se numără trei zboruri din Italia, unul din Marea Britanie, unul din Polonia, două din Finlanda și unul din Irlanda. În mai multe situații, aeronavele au fost redirecționate către alte aeroporturi pentru efectuarea verificărilor de securitate. În alte cazuri, avioanele aflate în apropierea destinației au primit aprobarea de a-și continua zborul, urmând ca procedurile de control să fie realizate după aterizare.

Până în prezent, unele verificări efectuate pe aeroporturile europene vizate s-au încheiat fără descoperirea unor dispozitive explozive. Totuși, în mai multe locații operațiunile sunt încă în desfășurare, iar autoritățile continuă să aplice măsurile de siguranță prevăzute pentru astfel de situații.

Ce spune Cătălin Prunariu despre tensiunile recente

Pilotul instructor Cătălin Prunariu consideră că seria de alerte apărute într-un interval atât de scurt ar putea avea drept scop testarea reacției autorităților și generarea unor pierderi economice semnificative pentru companiile aeriene.

„Intervențiile sunt foarte importante și și mai important este ca, de fiecare dată, procedurile să fie aplicate exact așa cum sunt ele prevăzute. Ceea ce se urmărește prin toate aceste amenințări, pentru că vedem că este un val în ultimele zile, este probabil și testarea reacției, atât în aer, cât și la sol, a tuturor celor implicați în aceste evenimente. Motiv pentru care procedurile trebuie urmate permanent și nu trebuie ignorate. Pasagerii probabil vor simți frustrare și vor mai fi, probabil, astfel de amenințări. Este foarte important ca și ei să înțeleagă că este în beneficiul lor și în interesul siguranței și securității să se facă toate aceste controale, iar avioanele să aterizeze imediat după ce primesc această amenințare, după ce, evident, își urmează procedurile specifice”, a explicat acesta.

Cătălin Prunariu a subliniat că amploarea și sincronizarea acestor amenințări ridică semne de întrebare cu privire la scopul real al celor care le transmit.

„Este nemaivăzut ca un astfel de val de amenințări să fie într-un interval atât de scurt, deci este clar că nu este o joacă. Cine face aceste lucruri, în primul rând, nu este o singură persoană. E clar, pentru că se întâmplă pe diverse arii geografice. Iar cine face acest lucru o face, evident, o dată pentru a testa toate procedurile, pentru a vedea reacțiile, timpii de reacție și așa mai departe, și, în al doilea rând, pentru a observa care este impactul și a aduce niște daune economice. Orice astfel de amenințare, orice aterizare pe alt aeroport pentru compania aeriană reprezintă o daună economică”, a afirmat el.

Acesta a atras atenția că autoritățile trebuie să manifeste o vigilență sporită în aeroporturi și în zonele de control al pasagerilor și bagajelor.

„Trebuie sporită vigilența, mai ales la aeroporturi, la controlul pasagerilor, controlul bagajelor, pentru că nu este exclus ca toate aceste «teste» să aibă ca scop final, până la urmă, plantarea unui dispozitiv exploziv”.

CITEŞTE ŞI: Alertă cu bombă la bordul unui avion! Cursa Dublin – Roma, deviată de urgență în Franța

Alertă cu bombă la bordul unui avion cu 181 de pasageri! Aeronava a fost escortată de avioane militare

Conținut editorial asistat de inteligența artificială.

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Sofia a fost dată dispărută pe 26 octombrie, în Ibiza. Ce s-a aflat 9 zile mai târziu
Sofia a fost dată dispărută pe 26 octombrie, în Ibiza. Ce s-a aflat 9 zile mai târziu
Posibilă tentativă de răpire a unui copil la Caracal. Totul s-a petrecut pe strada unde locuia Gheorghe Dincă
Posibilă tentativă de răpire a unui copil la Caracal. Totul s-a petrecut pe strada unde locuia Gheorghe Dincă
Alertă cu bombă la bordul unui avion! Cursa Dublin – Roma, deviată de urgență în Franța
Alertă cu bombă la bordul unui avion! Cursa Dublin – Roma, deviată de urgență în Franța
Cântăreț de manele, vizat de o anchetă privind fapte de exploatare sexuală. Fiul lui e cercetat pentru tragedia din Pantelimon
Cântăreț de manele, vizat de o anchetă privind fapte de exploatare sexuală. Fiul lui e cercetat pentru tragedia din Pantelimon
Andreea Pirui, fostă concurentă de la „Puterea Dragostei”, arestată în lipsă într-un dosar DIICOT! De ce este acuzată
Andreea Pirui, fostă concurentă de la „Puterea Dragostei”, arestată în lipsă într-un dosar DIICOT! De ce este acuzată
Drama unei pensionare evacuate din casă! Femeia doarme într-o mașină, iar fiica și ginerele în alta
Mediafax
Drama unei pensionare evacuate din casă! Femeia doarme într-o mașină, iar fiica și ginerele în alta
Mama copilului din Caracal care ar fi fost supus unei tentative de răpire rupe tăcerea: „Norocul lui a fost că este perspicace și a știut ce să facă”
Gandul.ro
Mama copilului din Caracal care ar fi fost supus unei tentative de răpire rupe tăcerea: „Norocul lui a fost că este perspicace și a știut ce să facă”
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor
Adevarul
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor
„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul după înfrângerea lui Trump în fața democraţilor
Digi24
„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul după înfrângerea lui Trump în fața democraţilor
Un primar din Neamț, sub control judiciar după ce ar fi obținut bani de la Guvern pentru o investiție fictivă
Mediafax
Un primar din Neamț, sub control judiciar după ce ar fi obținut bani de la Guvern pentru o investiție fictivă
O mai ții minte pe Sanda Nicola? După ani de Belgia, s-a întors în România și a venit momentul confesiunilor. Ce a povestit despre ea și soț ACUM: ”Eu nu știam că sunt bolnavă și mă îndrept spre un cancer de col. 20 de ani mai târziu...”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Sanda Nicola? După ani de Belgia, s-a întors în România și a venit momentul confesiunilor. Ce a povestit despre ea și soț ACUM: ”Eu nu știam că sunt bolnavă și mă îndrept spre un cancer de col. 20 de ani mai târziu...”
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Prosport.ro
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cristina Bâtlan se căsătorește civil! Cum a arătat femeia de afaceri în cea mai importantă zi. Cine este bărbatul care a cucerit-o
Click.ro
Cristina Bâtlan se căsătorește civil! Cum a arătat femeia de afaceri în cea mai importantă zi. Cine este bărbatul care a cucerit-o
Când se plătesc pensiile în decembrie 2026. Anunțul Poștei Române înainte de sărbătorile de iarnă
Digi 24
Când se plătesc pensiile în decembrie 2026. Anunțul Poștei Române înainte de sărbătorile de iarnă
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
Digi24
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Promotor.ro
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Gadget-uri de sub 100 lei de la Lidl
go4it.ro
Gadget-uri de sub 100 lei de la Lidl
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Mama copilului din Caracal care ar fi fost supus unei tentative de răpire rupe tăcerea: „Norocul lui a fost că este perspicace și a știut ce să facă”
Gandul.ro
Mama copilului din Caracal care ar fi fost supus unei tentative de răpire rupe tăcerea: „Norocul lui a fost că este perspicace și a știut ce să facă”
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
S-a anunțat TOP 100 CEI MAI BOGAȚI! Ce averi au și cine sunt aceștia
Mediafax Spania
S-a anunțat TOP 100 CEI MAI BOGAȚI! Ce averi au și cine sunt aceștia
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.