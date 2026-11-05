Alertă cu bombă într-un avion Wizz Air. A fost activată celula de criză pe Aeroportul Henri Coandă

O amenințare cu bombă care a vizat o cursă Wizz Air pe ruta Milano-București a declanșat joi o intervenție de amploare pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Autoritățile au activat procedurile specifice de securitate, iar pasagerii au fost evacuați după aterizarea aeronavei.

Avionul WMT3064, care efectua cursa Milano-București, a aterizat în siguranță pe Aeroportul Henri Coandă la ora 11:08. La bord se aflau 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului, care au fost debarcați de urgență. În paralel, echipa pirotehnică a SRI a început verificările aeronavei pentru a stabili dacă alerta primită se confirmă.

Au fost dispuse verificări de securitate după aterizarea avionului

Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București, după aterizarea cursei au fost activate măsurile procedurale prevăzute pentru astfel de situații, în colaborare cu instituțiile responsabile de securitate.

„La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituțiile statului. Traficul aerian se desfășoară în siguranță, fără probleme, conform planului de zbor”, a transmis Compania Națională Aeroporturi București.

La operațiune participă echipa pirotehnică a Serviciului Român de Informații, alături de pompieri și forțe ale Ministerului Afacerilor Interne. Autoritățile au anunțat că verificările vor fi finalizate doar după ce se va confirma că nu există niciun risc pentru pasageri, personalul aeroportuar sau infrastructura aeroportului.

Europa, sub un val de alerte identice

Potrivit informațiilor apărute ulterior, alerta care a vizat cursa Milano-București nu reprezintă un caz izolat. Aceasta face parte dintr-o serie de nouă amenințări cu bombă transmise joi dimineață unor aeronave aflate în zbor deasupra Europei.

Printre cursele afectate se numără trei zboruri din Italia, unul din Marea Britanie, unul din Polonia, două din Finlanda și unul din Irlanda. În mai multe situații, aeronavele au fost redirecționate către alte aeroporturi pentru efectuarea verificărilor de securitate. În alte cazuri, avioanele aflate în apropierea destinației au primit aprobarea de a-și continua zborul, urmând ca procedurile de control să fie realizate după aterizare.

Până în prezent, unele verificări efectuate pe aeroporturile europene vizate s-au încheiat fără descoperirea unor dispozitive explozive. Totuși, în mai multe locații operațiunile sunt încă în desfășurare, iar autoritățile continuă să aplice măsurile de siguranță prevăzute pentru astfel de situații.

Ce spune Cătălin Prunariu despre tensiunile recente

Pilotul instructor Cătălin Prunariu consideră că seria de alerte apărute într-un interval atât de scurt ar putea avea drept scop testarea reacției autorităților și generarea unor pierderi economice semnificative pentru companiile aeriene.

„Intervențiile sunt foarte importante și și mai important este ca, de fiecare dată, procedurile să fie aplicate exact așa cum sunt ele prevăzute. Ceea ce se urmărește prin toate aceste amenințări, pentru că vedem că este un val în ultimele zile, este probabil și testarea reacției, atât în aer, cât și la sol, a tuturor celor implicați în aceste evenimente. Motiv pentru care procedurile trebuie urmate permanent și nu trebuie ignorate. Pasagerii probabil vor simți frustrare și vor mai fi, probabil, astfel de amenințări. Este foarte important ca și ei să înțeleagă că este în beneficiul lor și în interesul siguranței și securității să se facă toate aceste controale, iar avioanele să aterizeze imediat după ce primesc această amenințare, după ce, evident, își urmează procedurile specifice”, a explicat acesta.

Cătălin Prunariu a subliniat că amploarea și sincronizarea acestor amenințări ridică semne de întrebare cu privire la scopul real al celor care le transmit.

„Este nemaivăzut ca un astfel de val de amenințări să fie într-un interval atât de scurt, deci este clar că nu este o joacă. Cine face aceste lucruri, în primul rând, nu este o singură persoană. E clar, pentru că se întâmplă pe diverse arii geografice. Iar cine face acest lucru o face, evident, o dată pentru a testa toate procedurile, pentru a vedea reacțiile, timpii de reacție și așa mai departe, și, în al doilea rând, pentru a observa care este impactul și a aduce niște daune economice. Orice astfel de amenințare, orice aterizare pe alt aeroport pentru compania aeriană reprezintă o daună economică”, a afirmat el.

Acesta a atras atenția că autoritățile trebuie să manifeste o vigilență sporită în aeroporturi și în zonele de control al pasagerilor și bagajelor.

„Trebuie sporită vigilența, mai ales la aeroporturi, la controlul pasagerilor, controlul bagajelor, pentru că nu este exclus ca toate aceste «teste» să aibă ca scop final, până la urmă, plantarea unui dispozitiv exploziv”.

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