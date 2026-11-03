Alertă cu bombă la bordul unui avion cu 181 de pasageri! Aeronava a fost escortată de avioane militare

Un avion LOT cu 181 de persoane la bord a aterizat de urgență în Polonia după o alertă cu bombă. Aeroportul Varșovia-Modlin a fost închis temporar, iar autoritățile au declanșat verificări de securitate.

O cursă LOT care efectua zborul pe ruta Londra – Varșovia a fost redirecționată și a aterizat de urgență pe aeroportul Varșovia-Modlin, după ce autoritățile au primit informații privind existența unui posibil dispozitiv exploziv la bordul aeronavei.

Alertă cu bombă la bordul unui avion LOT

Incidentul a avut loc marți dimineață, în timpul unui zbor operat cu un Boeing 737 MAX 8 al companiei LOT. Aeronava decolase de pe aeroportul Heathrow din Londra, iar destinația finală era aeroportul Chopin din Varșovia.

În timpul zborului, autoritățile au primit informații referitoare la un posibil dispozitiv exploziv aflat la bord. În urma alertei, echipajul a modificat ruta aeronavei și a efectuat o aterizare de urgență pe aeroportul Varșovia-Modlin.

Reprezentanții aeroportului au confirmat redirecționarea aeronavei și au precizat că măsura a fost luată din cauza unor informații privind existența unei amenințări la bord.

Aeronava a fost izolată după aterizare

După aterizare, avionul a fost direcționat către o zonă special destinată situațiilor de securitate, unde a rămas sub supravegherea autorităților competente.

Serviciile de intervenție și echipele de securitate au început verificările pentru a stabili dacă amenințarea este reală. În același timp, echipajul și pasagerii au rămas la dispoziția autorităților, în așteptarea finalizării procedurilor.

Ca măsură de precauție, activitatea aeroportului Varșovia-Modlin a fost suspendată temporar. Reprezentanții aeroportului au anunțat că operațiunile vor fi reluate doar după încheierea verificărilor.

„Siguranța pasagerilor, a echipajului și a angajaților aeroportului reprezintă în acest moment prioritatea absolută”, a precizat un reprezentant al aeroportului.

Un incident similar a avut loc cu o zi înainte

Alerta din Polonia vine la scurt timp după un incident asemănător produs în cazul unei curse Wizz Air care zbura de la Londra către Sofia.

Aeronava a fost redirecționată către Budapesta după o amenințare cu bombă primită de autorități. În timpul operațiunii, avionul a fost escortat până la aterizare de un aparat Gripen al forțelor aeriene ungare.

Autoritățile poloneze continuă verificările în cazul zborului LOT, urmând să stabilească dacă alerta privind existența unui dispozitiv exploziv la bord a avut un fundament real sau a fost o alarmă falsă.

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