Portarul Jesús Onowo riscă închisoarea pentru lovitura care i-a cauzat moartea lui Jesus de Miguel

Jesús Onowo riscă să ajungă după gratii, după ce s-a ciocnit violent cu Jesús de Miguel, iar apoi fotbalistul a murit. El ar putea sta în închisoare între un an și patru ani. Poliția națională spaniolă a deschis o anchetă pentru omor din culpă împotriva lui.

Portarul celor de la FC Andorra are probleme legale serioase. Luni, 2 noiembrie, în timpul unui meci, a avut un contact violent cu adversarul său, Jesús de Miguel. Fotbalistul a fost transportat la spital, iar o zi mai târziu a fost confirmat decesul. În urma tragediei, poliția națională spaniolă a deschis o anchetă pentru omor din culpă. Mai mult decât atât, Jesús Onowo și-a închis contul de Instagram, în urma valului uriaș de critici. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Portarul Jesús Onowo riscă închisoarea

În timpul meciului dintre CD Tenerife și FC Andorra, portarul Jesús Onowo și adversarul său, jucătorul Jesús de Miguel au avut un contact violent. Pe teren s-au deplasat echipajele medicale care i-au oferit îngrijiri. Ulterior, a fost transportat la spital, iar starea sa s-a înrăutățit. Decesul a fost confirmat marți, 3 noiembrie.

Pe de altă parte, portarul riscă o pedeapsă între un an și patru ani de închisoare, fiind cercetat pentru omor din culpă. Bărbatul a primit numeroase mesaje și comentarii de hate. De asemenea, după părăsirea terenului, suporterii l-au numit „ucigaş”. În urma celor întâmplate, Jesús Onowo și-a închis Instagramul.

Mesajul emoționant al clubului

După tragedie, clubul CD Tenerife a transmis un mesaj emoționant. Reprezentanții clubului au scris că regretă cele întâmplate și i-au adus un ultim omagiu lui Jesús de Miguel.

În plus, UEFA a anunțat în cursul zilei de marți, 3 noiembrie, că la toate meciurile din această săptămână se va ține un minut de reculegere în memoria fotbalistului spaniol.

„Copleşiţi de durere, cu un nod în gât şi neputând să credem că acest lucru este adevărat, noi, cei de la CD Tenerife, anunţăm tragicul deces al lui Jesús de Miguel Alameda, survenit marţi, 3 noiembrie 2026, la ora 8:00.Nu există cuvinte de mângâiere; nu există absolut nimic care să atenueze acest sentiment copleşit de tristeţe. Suntem alături de familia sa îndurerată, alături de cei dragi, alături de toată comunitatea suporterilor din Tenerife care astăzi plânge această cruntă pierdere. Familia lui Jesús de Miguel mulţumeşte pentru fiecare gest de sprijin primit şi solicită, din toată inima, respect maxim pentru intimitatea sa, în aceste momente teribile”, a transmis clubul sportiv.

VEZI ȘI: Momente de coșmar într-un meci din Spania! Un fotbalist de 30 de ani a murit după o ciocnire violentă

Lovitură după lovitură pentru Cristiano Ronaldo! Suspendat după scandalul de la națională, portughezul este acum criticat dur de Erik ten Hag