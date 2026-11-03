Portarul Jesús Onowo riscă închisoarea pentru lovitura care i-a cauzat moartea lui Jesus de Miguel

Portarul Jesús Onowo riscă închisoarea pentru lovitura care i-a cauzat moartea lui Jesus de Miguel
Galerie Foto 5
Jesus Onowo/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Jesús Onowo riscă să ajungă după gratii, după ce s-a ciocnit violent cu Jesús de Miguel, iar apoi fotbalistul a murit. El ar putea sta în închisoare între un an și patru ani. Poliția națională spaniolă a deschis o anchetă pentru omor din culpă împotriva lui. 

Portarul celor de la FC Andorra are probleme legale serioase. Luni, 2 noiembrie, în timpul unui meci, a avut un contact violent cu adversarul său, Jesús de Miguel. Fotbalistul a fost transportat la spital, iar o zi mai târziu a fost confirmat decesul. În urma tragediei, poliția națională spaniolă a deschis o anchetă pentru omor din culpă. Mai mult decât atât, Jesús Onowo și-a închis contul de Instagram, în urma valului uriaș de critici. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Portarul Jesús Onowo riscă închisoarea

În timpul meciului dintre CD Tenerife și FC Andorra, portarul Jesús Onowo și adversarul său, jucătorul Jesús de Miguel au avut un contact violent. Pe teren s-au deplasat echipajele medicale care i-au oferit îngrijiri. Ulterior, a fost transportat la spital, iar starea sa s-a înrăutățit. Decesul a fost confirmat marți, 3 noiembrie.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Pe de altă parte, portarul riscă o pedeapsă între un an și patru ani de închisoare, fiind cercetat pentru omor din culpă. Bărbatul a primit numeroase mesaje și comentarii de hate. De asemenea, după părăsirea terenului, suporterii l-au numit  „ucigaş”.  În urma celor întâmplate, Jesús Onowo și-a închis Instagramul.

Jesus de Miguel/ sursa foto: social media

Jesus de Miguel/ sursa foto: social media

Mesajul emoționant al clubului

După tragedie, clubul CD Tenerife a transmis un mesaj emoționant. Reprezentanții clubului au scris că regretă cele întâmplate și i-au adus un ultim omagiu lui Jesús de Miguel.

În plus, UEFA a anunțat în cursul zilei de marți, 3 noiembrie, că la toate meciurile din această săptămână se va ține un minut de reculegere în memoria fotbalistului spaniol.

„Copleşiţi de durere, cu un nod în gât şi neputând să credem că acest lucru este adevărat, noi, cei de la CD Tenerife, anunţăm tragicul deces al lui Jesús de Miguel Alameda, survenit marţi, 3 noiembrie 2026, la ora 8:00.Nu există cuvinte de mângâiere; nu există absolut nimic care să atenueze acest sentiment copleşit de tristeţe.

Suntem alături de familia sa îndurerată, alături de cei dragi, alături de toată comunitatea suporterilor din Tenerife care astăzi plânge această cruntă pierdere. Familia lui Jesús de Miguel mulţumeşte pentru fiecare gest de sprijin primit şi solicită, din toată inima, respect maxim pentru intimitatea sa, în aceste momente teribile”, a transmis clubul sportiv.

VEZI ȘI: Momente de coșmar într-un meci din Spania! Un fotbalist de 30 de ani a murit după o ciocnire violentă

Lovitură după lovitură pentru Cristiano Ronaldo! Suspendat după scandalul de la națională, portughezul este acum criticat dur de Erik ten Hag

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce a făcut portarul Jesús Owono în timp ce medicii încercau să-i salveze viața lui Jesús De Miguel
Ce a făcut portarul Jesús Owono în timp ce medicii încercau să-i salveze viața lui Jesús De Miguel
Momente de coșmar într-un meci din Spania! Un fotbalist de 30 de ani a murit după o ciocnire violentă
Momente de coșmar într-un meci din Spania! Un fotbalist de 30 de ani a murit după o ciocnire violentă
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Reghe, doi pași greșiți într-o săptămână! A viciat arbitrul Iulian Călin meciul U Cluj – FCSB 1-0?
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Reghe, doi pași greșiți într-o săptămână! A viciat arbitrul Iulian Călin meciul U Cluj – FCSB 1-0?
Gestul emoționant făcut de colegii lui Andrei Petrache, fotbalistul de la Rapid. A fost condus pe ultimul drum
Gestul emoționant făcut de colegii lui Andrei Petrache, fotbalistul de la Rapid. A fost condus pe ultimul drum
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Show-ul dedicat dinamoviștilor vine cu cele mai noi informații pentru fanii „câinilor”
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Show-ul dedicat dinamoviștilor vine cu cele mai noi informații pentru fanii „câinilor”
Horoscop 4 noiembrie 2026. O veste neașteptată poate schimba ziua Peștilor! Ce surprize le rezervă astrele celorlalte zodii
Mediafax
Horoscop 4 noiembrie 2026. O veste neașteptată poate schimba ziua Peștilor! Ce surprize le rezervă astrele celorlalte zodii
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
Gandul.ro
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Adevarul
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
eMAG a dezvăluit primele oferte de Black Friday 2026. Prețuri începând de la 1 leu
Mediafax
eMAG a dezvăluit primele oferte de Black Friday 2026. Prețuri începând de la 1 leu
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”
Click.ro
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Digi 24
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Digi24
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
go4it.ro
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
Gandul.ro
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Mediafax Spania
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.