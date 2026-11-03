Fiica lui Gigi Becali și-a scos blana de șinșila în oraș. Alexandra a venit cu Bentley-ul din dotare la un salon de înfrumusețare

Fiica mijlocie a patronului FCSB, Alexandra Becali, este o femeie de afaceri pe picioarele ei. Iat-o suprinsă de CANCAN.RO cu Bentley-ul ei mic și cochet, un automobil numai bun pentru o zi ploioasă prin Capitală. Și, poate pentru că văzuse puzderia de știri despre așa-zisele blănuri de șinșila, Alexandra Becali a avut amabilitatea de a purta o astfel de blană ORIGINALĂ, în valoare de aproximativ 15.000 de euro. Era și friguț, ce-i drept… 😀

Alexandra Becali are 30 de ani și este una dintre cele trei fete, odoarele lui Gigi Becali, latifundiarul din Pipera. E cochetă și deci nu e de mirare că o vedem la un salon de înfrumusețare. Coboară din Bentley și ne prezintă o blană de șinșila adevărată, cu croială scurtă și mâneci despicate. O blană care chiar face în jur de 15.000 de euro, fără dubii și fără cifre eronate, cum a fost în cazul așa-zisei șinșila purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Alfred Simonis de la Timișoara. Diferența este cât se poate de evidentă, iar sumele vehiculate în cazul Docuz au fost infirmate de specialiști, care au declarat că de fapt era vorba de o blană de la un soi de iepure, iar valoarea era în jur de 3000 de lei.

Cât despre Alexandra Becali, observăm o doză de umor fin, pentru că a ales să poarte blana de șinșila chiar în acest context al avalanșei de informații false despre așa-zisa blană de șinșila purtată de Sorina Docuz. Probabil e vorba și de orgoliul feminin. Alexandra a ținut morțiș să le arate tuturor ce înseamnă de fapt o blană VERITABILĂ de șinșila, care sunt culorile reale și care este de fapt senzația pe care ți-o dă blana respectivă.

Cât despre mașină, e doar un Bentley Continental GT, care valorează în jur de 200.000 de euro. O bagatelă pentru familia Becali. Ea a mai condus și alte mașini, precum Rolls-Royce Cullinan, o mașină de circa 500.000 de euro.

Mașina și blana nu sunt singurele elemente de lux din arsenalul Alexandrei Becali. Pe braț poartă și o gentuță Chanel, o altă bijuterie de aproximativ 12.000 de euro, mică, neagră și dichisită. Și asortată cu pantofii, tot de la Chanel, care din păcate suferă tare de tot prin mâzga de pe carosabil. Din fericire Alexandra nu are mult de mers și se refugiază în salon. Iese de acolo după un timp îndelungat (probabil au fost multe de rezolvat), urcă în Bentley și s-a dus, grăbită. E pusă pe șotii Alexandra Becali! Desigur, din păcate nu se simte nimic din poze, dar parfumul pe care îl lasă în urmă poate fi imaginat ușor. E franțuzesc, fără îndoială!

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