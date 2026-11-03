Walter Zenga, mesaj emoționant pentru Raluca la 6 ani de la divorț. Nimeni nu se aștepta la asta!

Walter Zenga, mesaj emoționant pentru Raluca la 6 ani de la divorț. Nimeni nu se aștepta la asta!
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Declarație emoționantă făcută de Walter Zenga pentru fosta soție, cu ocazia zilei de naștere / Sursa foto: Social media
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Relația dintre Walter și Raluca Zenga continuă să fie una bazată pe respect și recunoștință, chiar dacă povestea lor de iubire a ajuns la final. Cei doi au reușit să păstreze o legătură frumoasă după divorț, lăsând în urmă eventualele neînțelegeri și alegând să prețuiască momentele importante pe care le-au trăit împreună. Recent, cu prilejul aniversării fostei sale partenere, Walter Zenga i-a transmis un mesaj special în mediul online, gestul său demonstrând că aprecierea poate să rămână și după încheierea unei căsnicii.

După divorț, Raluca a ales să continue să locuiască în Dubai, unde își crește copiii. Ea a acordat totodată un loc important uneia dintre marile sale pasiuni: explorarea lumii. Pe platforma „Raluca Zenga Travels”, aceasta le oferă celor care o urmăresc o incursiune în aventurile sale, publicând fotografii și povești din locuri fascinante, de la peisajele exotice ale Asiei până la insulele spectaculoase din Oceanul Indian și Atlantic.

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Walter Zenga, gest emoționant pentru fosta soție

Deși au ales să își continue viețile separat, Walter și Raluca Zenga au păstrat o relație de amiciție, bazată pe respect și apreciere reciprocă. Anii petrecuți împreună și familia pe care au întemeiat-o rămân o parte importantă din povestea lor. Astfel că, acest lucru se reflectă și în gesturile pe care le fac unul față de celălalt.

Cu prilejul zilei de naștere a Ralucăi, fostul portar italian a surprins-o cu o urare publică pe Instagram. Acesta a distribuit o fotografie în care apare alături de fosta parteneră, adăugând un mesaj special în limba italiană, prin care i-a transmis gânduri frumoase.

„Sunt momente care trec și altele care rămân. Cele mai frumoase sunt cele trăite împreună cu tine. La mulți ani, lubi!’.

Mesajul lui Walter nu a rămas fără răspuns. Raluca a preluat fotografia și urarea pe contul său de Instagram, transmițându-i fostului partener un mesaj scurt, dar plin de semnificație: „Gestul contează întotdeauna”.

Walter și Raluca au făcut schimb de mesaje în mediul online / Sursa foto: Social media

Gesturile de acest fel nu sunt o noutate pentru cei doi. În primăvara anului 2026, când Walter și-a sărbătorit ziua de naștere, Raluca i-a transmis, la rândul ei, o urare specială în mediul online, alături de o fotografie în care acesta apare împreună cu fiul lor.

Raluca și Walter Zenga au pus capăt căsniciei după două decenii împreună

Povestea de dragoste dintre Walter Zenga și Raluca Rebedea s-a conturat în Capitală. La acea vreme, antrenorul italian se afla la conducerea formației FC Național. Relația lor a evoluat, iar în mai 2005 au decis să își unească destinele în fața altarului.

La un moment dat, cei patru au ales să își construiască viața în Dubai. Totuși, programul profesional al fostului portar, marcat de numeroase deplasări, și-a pus treptat amprenta asupra relației.

Ruptura a devenit publică în octombrie 2020, când Walter Zenga a anunțat că el și Raluca au hotărât să pună capăt căsniciei. Procedurile de divorț au fost demarate în Dubai.

Chiar dacă separarea nu a fost lipsită de momente dificile, cei doi au încercat să lase neînțelegerile deoparte. O dovadă în acest sens a venit în 2021, când Raluca a intervenit în apărarea fostului partener. Ea a respins criticile la adresa lui și a subliniat că, în relația cu copiii, acesta s-a comportat exemplar.

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