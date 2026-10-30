Carmen Grebenișan și-a lăsat grijile deoparte și a plecat în Mexic cu iubitul! Destinația exclusivistă aleasă de cei doi

Carmen Grebenișan și-a lăsat grijile deoparte și a plecat într-o vacanță de lux cu iubitul ei. Cei doi s-au dus în Mexic, acolo unde se bucură de cele mai spectaculoase plaje. În plus, de această dată se bucură de o excursie romantică, fără fiul lor.

Creatoarea de conținut traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Aceasta a împărtășit cu urmăritorii săi imagini inedite din vacanță. Carmen Grebenișan și Cristi, iubitul ei, au ales ca destinație Tulum, renumita stațiune de pe litoralul caraibian al Mexicului, astfel că escapada este una romantică. Pe de altă parte, deși a recunoscut că îi va fi dor de băiețelul lor, Kadri, aveau nevoie de câteva clipe în doi. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Carmen Grebenișan a plecat în Mexic cu iubitul

Carmen Grebenișan a devenit una dintre cele mai iubite creatoare de conținut din România. Ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cristi, iar de un an este mama unui băiețel pe nume Kadri. Aceasta a apelat la o bonă filipineză, însă familia partenerului le este mereu de ajutor. Tocmai din acest motiv, au reușit să evadeze pentru câteva zile și să lase deoparte grijile.

Cei doi îndrăgostiți au marcat printre puținele vacanțe fără cel mic, așadar se pot relaxa și bucura de plajele spectaculoase din Tulum de pe coasta Caraibelor. Destinația pe care au ales-o este renumită pentru atmosfera boemă, dar și pentru hotelurile ultra exclusiviste. Vedeta nu a ezitat și a împărtășit imagini incredibile din escapada romantică în care se află.

Carmen Grebenișan s-a confruntat cu depresia postpartum

În urmă cu ceva timp, influencerița a dezvăluit că s-a confruntat cu depresia postpartum. Aceasta a explicat că a vorbit cu oamenii apropiați atunci când și-a dat seama prin ce trece, ba chiar a povestit în mediul online ce stări au încercat-o în acea perioadă.

„Am avut niște stări destul de jos, dar mereu am crezut că depresia înseamnă ceva foarte, foarte grav. Eu mi-am zis mie că sigur nu sunt depresivă, fiindcă am o viață bună. Cu toate astea, ajunsesem să plâng în fiecare zi la duș, să mă simt tot mai rău, să mă uit în jurul meu și să simt că nu am un mediu de calitate, că nu am o viață de calitate, că nu mă înțeleg bine cu iubitul, cu prietenii…Am simțit că nu mă mai bucur de nimic. În primele patru luni după naștere, mi s-a degradat tot mai mult starea. Aveam două părți în mine: una obiectivă, care îmi spunea <>. Cu toate astea, starea mea se degrada tot mai rău și plângeam la duș. E atât de intens, încât nu ai cum să controlezi chestia asta”, a declarat Carmen Grebenișan pe TikTok.

Totodată, a precizat că s-a mai liniștit atunci când a vorbit cu partenerul ei de viață despre ceea ce simte. Apoi a început să facă lucruri care îi aduceau în trecut bucurie, însă starea sa s-a ameliorat semnificativ după șase luni, atunci când i-a venit prima menstruație după naștere.

„I-am comunicat lui Cristi treaba asta și am început să fac lucruri care m-au ajutat să mă simt mai bine. Am cerut ajutor, am chemat prietenii la mine. Cel mai bine am început să mă simt când mi-a venit menstruația, la șase luni postpartum. Când a venit și bona, am simțit că mi-a scăzut cortizolul enorm. Am simțit că sunt într-un resort. Asta a durat ceva timp”, a mai adăugat ea.

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