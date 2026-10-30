Când primesc românii alocațiile în noiembrie 2026. De ce se schimbă data obișnuită de plată

Părinții care așteaptă alocațiile de stat trebuie să fie atenți la calendarul plăților din luna noiembrie. Data obișnuită de virare, 8 noiembrie, pică duminică. Din acest motiv, banii ar putea ajunge pe carduri mai devreme, respectiv vineri, 6 noiembrie 2026. Totuși, data de 6 noiembrie reprezintă o estimare bazată pe calendarul obișnuit al plăților. Până în acest moment, nu există o confirmare oficială privind devansarea viramentelor.

În mod obișnuit, alocațiile de stat pentru copii sunt virate pe data de 8 a fiecărei luni. În noiembrie, această zi cade într-o duminică, motiv pentru care plata este estimată pentru ultima zi lucrătoare anterioară. Astfel, părinții care primesc banii în cont bancar s-ar putea bucura de alocații vineri, 6 noiembrie. În cazul celor care încasează prin mandat poștal, distribuirea banilor începe, de regulă, ulterior. Beneficiarii care primesc alocația prin Poșta Română ar putea încasa banii în perioada 9–13 noiembrie. Data exactă poate varia în funcție de programul de distribuire.

Cât este alocația pentru copii în 2026

Cuantumul alocațiilor de stat a rămas neschimbat în 2026. Sumele sunt diferențiate în funcție de vârsta copilului și de existența unui certificat de încadrare în grad de handicap.

Iată ce bani primesc lunar beneficiarii: 719 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani și pentru copiii cu dizabilități, până la împlinirea vârstei de 3 ani și 292 de lei pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani. Alocația se acordă lunar, indiferent de veniturile părinților. Cuantumul nu este condiționat de situația financiară a familiei.

La ce oră intră alocația pe card

Mulți părinți vor să știe și la ce oră pot verifica banii în cont. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială nu stabilește o oră unică pentru toate băncile. Chiar dacă viramentele sunt programate în aceeași zi, banii pot apărea la ore diferite. Momentul depinde de procesarea plăților de către fiecare instituție bancară.

Prin urmare, dacă alocația nu apare dimineața, nu înseamnă că există o întârziere. Părinții pot verifica soldul prin aplicația bancară, internet banking sau la bancomat. Dacă suma nu ajunge în cont până la finalul zilei de plată, beneficiarii pot contacta banca. De asemenea, pot solicita informații de la agenția județeană pentru plăți și inspecție socială.

Se încarcă și cardurile sociale pentru alimente în noiembrie 2026?

O altă întrebare importantă pentru beneficiari vizează cardurile sociale destinate achiziției de alimente. Programul „Sprijin pentru România” a fost modificat pentru perioada 2025–2027. Valoarea unei tranșe este de 125 de lei, față de 250 de lei, cât se acorda anterior. În 2025, beneficiarii au primit două tranșe.

Până la cele mai recente informații disponibile, nu a fost anunțată oficial o dată pentru următoarea alimentare din 2026. Așadar, nu există momentan o confirmare că banii vor intra pe cardurile sociale în luna noiembrie. Beneficiarii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Instituția gestionează programul și comunică eventualele modificări privind acordarea sprijinului.

CITEȘTE ȘI:

Veste proastă pentru toți pensionarii români care primesc banii de la poștaș. Ce se întâmplă cu pensiile în noiembrie

Zodia care are triplu noroc: bani, dragoste și carieră. Acești nativi dau lovitura la începutul lunii noiembrie