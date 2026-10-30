Veste proastă pentru toți pensionarii români care primesc banii de la poștaș. Ce se întâmplă cu pensiile în noiembrie

Vești proaste pentru o parte din pensionarii români. În luna noiembrie, aceștia vor primi banii cu întârziere. Anunțul a fost făcut de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Această situație se limitează la luna noiembrie, dintr-un anumit motiv specific.

Casa Națională de Pensii Publice a anunțat că o parte din pensionarii din România vor primi pensiile pentru luna noiembrie cu o întârziere de o zi. Decalarea plăților este cauzată exclusiv de faptul că data de 1 noiembrie 2026 cade într-o zi de duminică, zi nelucrătoare atât pentru Poșta Română, cât și pentru instituțiile bancare.

Unii dintre vârstnici vor primi pensia cu întârziere

Mai bine de două milioane de pensionari, cei care primesc banii prin poștaș, trebuie să aștepte o zi în plus până când vor intra în posesia banilor. Potrivit anunțului făcut de CNPP, livrarea pensiilor în numerar va începe luni, 2 noiembrie 2026, și se va desfășura până pe 15 noiembrie, conform calendarului obișnuit.

Primele sume vor ajunge la beneficiari cel mai probabil începând de marți, 3 noiembrie, potrivit comunicatului CNPP. De menționat este și faptul că persoanele care nu vor fi găsite acasă la momentul vizitei poștașului își vor putea ridica banii de la oficiul poștal de care aparțin, în termen de două zile lucrătoare. După expirarea acestui termen, sumele neîncasate se întorc la Casa Județeană de Pensii.

În ceea ce îi privește pe restul de pensionari, cei care primesc pensia pe card, aceștia nu o să fie afectați de întârziere. Transferurile bancare se vor face potrivit procedurii standard, pe 12 noiembrie 2026. Astfel, în acest caz pensiile vor fi trimise pe card fără întârzieri.

Banii vor ajunge la pensionari în funcție de cum sunt făcute transferurile bancare. Dimineața devreme intră pensiile la CEC Bank. Mai apoi, până la ora 12 vor fi virate pensiile la ING. Iar între orele 14 și 18 vor fi virate pensiile pe card la celelalte bănci, inclusiv BCR, BRD sau Banca Transilvania.

În ceea ce îi privește pe cei care încasează prima pensie în luna noiembrie, aceștia o vor primi prin Poștă, chiar dacă au optat să primească pensia pe card. Însă, din a doua lună, lucrurile se reglează și pensia va intra pe card.

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