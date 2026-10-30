Misiune de salvare, după ce un elicopter cu șase persoane a dispărut. Ultimele informații

Misiune de salvare, după ce un elicopter cu șase persoane a dispărut. Ultimele informații
Foto: Profimedia
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O amplă operațiune de salvare a fost declanșată în nordul Indiei, după ce un elicopter în care se aflau șase persoane a dispărut în zona muntoasă a Himalayei. Aeronava efectua o cursă între două localități din statul Uttarakhand, însă legătura cu aceasta a fost pierdută în timp ce traversa o regiune dificilă, aflată în apropierea văii Joshimath. Autoritățile au mobilizat mai multe echipe de intervenție pentru a stabili locul în care s-ar putea afla aparatul de zbor și pentru a verifica situația persoanelor aflate la bord.

La momentul dispariției, elicopterul transporta cinci pasageri și un pilot. Acesta decolase din zona Badrinath, una dintre cele mai importante destinații de pelerinaj pentru credincioșii hinduși, și se îndrepta spre Joshimath, în districtul Chamoli. Traseul este unul frecventat de turiști și pelerini, însă relieful accidentat și condițiile meteorologice pot transforma zborurile într-o provocare pentru echipajele aeronavelor.

Misiune de salvare, după ce un elicopter cu șase persoane a dispărut

Primele informații apărute în presa locală indică faptul că elicopterul s-ar fi prăbușit în apropierea satului Chayee, în vecinătatea localității Joshimath. Cu toate acestea, locul exact al incidentului nu a fost identificat imediat, iar autoritățile au continuat verificările pentru a obține informații clare despre soarta celor șase persoane.

Operațiunea de căutare a fost organizată cu participarea administrației districtuale, a echipelor specializate în gestionarea dezastrelor și a forțelor de intervenție SDRF. Pentru identificarea aeronavei a fost mobilizat inclusiv un alt elicopter, care a survolat zona în care s-a pierdut contactul cu aparatul dispărut.

Intervenția este însă îngreunată de condițiile meteorologice dificile. Ploile abundente, ceața și vizibilitatea redusă limitează posibilitatea echipelor de a inspecta din aer terenul accidentat. Într-o regiune precum Himalaya, unde există versanți abrupți, văi adânci și zone greu accesibile, fiecare oră petrecută în căutări poate conta enorm.

Situația meteorologică din districtul Chamoli era deja una nefavorabilă. Departamentul Meteorologic al Indiei emisese avertizări privind posibilitatea producerii unor furtuni, a căderilor de grindină și a unor intensificări ale vântului. Rafalele puteau ajunge până la 50 de kilometri pe oră, iar pe traseul dintre Badrinath și Joshimath erau prognozate precipitații sub formă de ploaie și ninsoare.

Flota companiei aeriene a fost oprită la sol după incident

În urma dispariției elicopterului, autoritățile din Uttarakhand au decis să ia măsuri suplimentare de siguranță. Întreaga flotă de aeronave aparținând companiei Trans Bharat Aviation a fost imobilizată la sol, până la clarificarea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Decizia vine în contextul în care zborurile cu elicopterul reprezintă unul dintre principalele mijloace de transport pentru turiștii și pelerinii care ajung în zonele montane din regiune. Unele dintre aceste destinații sunt greu accesibile pe șosea, iar transportul aerian este utilizat frecvent pentru deplasările pe distanțe relativ scurte.

Autoritățile au pregătit și măsuri pentru acordarea asistenței medicale în cazul în care vor fi găsite persoane rănite. Acestea ar urma să fie evacuate cu ajutorul elicopterelor și transportate către unități medicale pentru îngrijiri de specialitate.

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