Fundația Țiriac lansează programe gratuite de inițiere în înot, scrimă și judo, la noua locație Allianz-Țiriac Summer Arena din Otopeni

Fundația Țiriac lansează programe gratuite de inițiere în înot, scrimă și judo, la noua locație Allianz-Țiriac Summer Arena din Otopeni
Galerie Foto 3
Screenshot
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Peste 400 de copii vor putea beneficia anual de programe de inițiere în cele trei discipline. Sesiunile demonstrative care marchează debutul sezonului sportiv 2026–2027 vor avea loc sâmbătă, 14 noiembrie. Înscrierile sunt deschise pentru copii cu vârste între 4 și 12 ani.

Fundația Țiriac lansează trei programe gratuite de inițiere în înot, scrimă și judo, dedicate copiilor. Sesiunile demonstrative care marchează debutul sezonului sportiv 2026–2027 vor avea loc sâmbătă, 14 noiembrie, la Allianz-Țiriac Summer Arena, cea mai nouă facilitate sportivă din cadrul platformei de la Otopeni, dezvoltată de Grupul Țiriac.

Programele gratuite de inițiere în înot, scrimă și judo sunt dezvoltate de Fundația Țiriac în cadrul Țiriac Sports Academy, denumirea care reunește programele sportive dedicate copiilor.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
3 poze

Prin introducerea acestor discipline, Fundația extinde oportunitățile de practicare a sportului de la vârste mici, oferindu-le copiilor acces gratuit la antrenamente și îndrumare de specialitate, indiferent de nivelul lor de experiență. Anual, peste 400 de copii vor putea beneficia de programele gratuite de inițiere în cele trei noi discipline sportive.

Înscrierile pentru sesiunile demonstrative sunt deschise în perioada 28 octombrie – 10 noiembrie 2026, prin completarea unui formular online. Acestea vor avea loc la Allianz-Țiriac Summer Arena, pe strada Drumul Gării Odăi nr. 5G, Otopeni. Participarea la sesiunea corespunzătoare disciplinei alese este obligatorie pentru admiterea în programul de inițiere gratuită.

Cursurile vor începe după data de 16 noiembrie 2026, iar informațiile privind grupa în care va fi repartizat fiecare copil acceptat în program precum si orarul antrenamentelor vor fi transmise individual reprezentanților legali.

Trei programe gratuite pentru copii, în trei discipline sportive

Înot

Programul gratuit de inițiere în înot se adresează copiilor cu vârste între 4 și 12 ani, atât celor aflați la primul contact cu acest sport, cât și celor care au deja experiență și doresc să își dezvolte tehnica.

Sesiunea demonstrativă din 14 noiembrie va debuta la ora 11:00.  În cadrul acesteia, echipa tehnică va evalua nivelul de acomodare cu apa și deprinderile fiecărui copil, pentru a stabili grupa potrivită. Participanții vor fi organizați în serii care vor intra succesiv în bazin, cu durata de circa 20 de minute.

Sub îndrumarea antrenorilor specializați, în cadrul programului de inițiere, copiii vor putea dobândi deprinderi esențiale pentru siguranța în apă și își vor dezvolta treptat coordonarea, rezistența și tehnica de înot.

Scrimă

Programul gratuit de inițiere în scrimă se adresează copiilor cu vârste între 6 și 12 ani, atât celor fără experiență anterioară, cât și celor care au mai practicat acest sport și doresc să își continue pregătirea.

Copiii vor fi organizați în șapte serii, cu o durată de 25 de minute fiecare. Evaluarea va urmări deprinderile motrice, coordonarea și capacitatea de a înțelege și executa exercițiile specifice, ținând cont de experiența fiecărui participant.

Prin exerciții adaptate nivelului de pregătire, în cadrul programului de inițiere, copiii vor avea ocazia să își dezvolte concentrarea, precizia, viteza de reacție și capacitatea de anticipare, familiarizându-se totodată cu un sport în care disciplina și respectul față de adversar sunt esențiale.

Judo

Programul gratuit de inițiere în judo se adresează copiilor cu vârste între 6 și 12 ani, oferindu-le posibilitatea de a descoperi sau de a aprofunda tehnicile specifice acestei discipline.

Participanții vor fi organizați în patru serii, cu o durată de 25 de minute fiecare. În cadrul evaluării, antrenorii vor urmări coordonarea, mobilitatea și capacitatea copiilor de a executa exerciții adaptate vârstei și nivelului de pregătire.

Prin practicarea judo-ului, copiii înscrişi în program își vor putea dezvolta echilibrul, coordonarea și încrederea în sine, familiarizându-se cu valorile acestui sport: respect, disciplină, autocontrol și perseverență.

Înscrierea la sesiunile demonstrative pentru fiecare dintre cele trei discipline se face prin completarea formularului corespunzător:

Copiii pot fi înscriși la una sau mai multe discipline sportive. În cazul în care se optează pentru participarea la mai multe sesiuni demonstrative, este necesară completarea a câte un formular de înscriere pentru fiecare disciplină aleasă.

Allianz-Țiriac Summer Arena adaugă trei discipline sportive infrastructurii din Otopeni

Dezvoltată de Grupul Țiriac, Allianz-Țiriac Summer Arena își deschide porțile cu ocazia evenimentului și extinde infrastructura sportivă din Otopeni prin facilități dedicate înotului, scrimei și judo-ului. Noua arenă a presupus o investiție netă de 7,5 milioane de euro și are o suprafață construită de 3.877 mp. Concepută pentru activități pe tot parcursul anului, aceasta oferă condiții pentru inițiere, antrenamente și organizarea competițiilor sportive.

Bazinul olimpic de înot are o lungime de 50 de metri, 10 culoare și o adâncime de 2 metri, fiind dotat cu blocstarturi și sistem oficial de cronometrare OMEGA. Sala de scrimă, cu o suprafață de 128 mp, dispune de piste dedicate antrenamentelor copiilor și de sisteme integrate de semnalizare a tușelor. Sala de judo are suprafața de 400 mp și este amenajată cu tatami la standarde competiționale.

Estimările privind utilizarea facilităților arenei indică un număr de aproximativ 36.000 de sportivi deserviți în primul an de activitate. Totodată, pentru primul an sunt vizate șase competiții de înot, judo și scrimă.

Odată cu deschiderea noii arene, patinoarul din imediata apropiere își schimbă denumirea în Allianz-Țiriac Winter Arena. Împreună cu Sala de Gimnastică Nadia Comăneci, cele trei facilități dezvoltate până în prezent reunesc condiții pentru practicarea unei game variate de discipline sportive pe tot parcursul anului.

Dezvoltarea acestui amplasament va continua prin noi investiții în infrastructura sportivă, cu obiectivul de a le oferi generațiilor viitoare acces la facilități moderne și condiții de pregătire la cele mai înalte standarde.

 

*****

Fundația Țiriac este o organizație non-profit, apolitică și non-guvernamentală, care s-a născut la inițiativa și din dorința domnului Ion Țiriac de a contribui la dezvoltarea sportului și încurajarea practicării acestuia în rândul copiilor și tinerilor din România.

Detalii suplimentare despre Fundația Țiriac pot fi accesate la adresa www.fundatiaiontiriac.ro

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce pedeapsă a primit femeia care și-a otrăvit rudele cu ciuperci. Câți ani va sta în spatele gratiilor
Ce pedeapsă a primit femeia care și-a otrăvit rudele cu ciuperci. Câți ani va sta în spatele gratiilor
Misiune de salvare, după ce un elicopter cu șase persoane a dispărut. Ultimele informații
Misiune de salvare, după ce un elicopter cu șase persoane a dispărut. Ultimele informații
Am rugat AI-ul să-și facă un selfie. Evident, nu a vrut. Am insistat și a acceptat. Ce poză a generat
Am rugat AI-ul să-și facă un selfie. Evident, nu a vrut. Am insistat și a acceptat. Ce poză a generat
Alertă de dispariție în Sălaj! Trei copii au plecat de la o stână și nu au mai fost găsiți
Alertă de dispariție în Sălaj! Trei copii au plecat de la o stână și nu au mai fost găsiți
(P) Cum construiești o petrecere de Halloween în jurul atmosferei, nu doar al decorului
(P) Cum construiești o petrecere de Halloween în jurul atmosferei, nu doar al decorului
Crimă ODIOASĂ în Italia: Și-a ucis vărul cu o gogoașă cu cremă, ca să-l moștenească
Mediafax
Crimă ODIOASĂ în Italia: Și-a ucis vărul cu o gogoașă cu cremă, ca să-l moștenească
Laura Codruța Kovesi, ultimul mesaj ca șefă a Parchetului European: „Au existat decizii dificile. Nu am reușit să îndeplinesc tot ceea ce speram”
Gandul.ro
Laura Codruța Kovesi, ultimul mesaj ca șefă a Parchetului European: „Au existat decizii dificile. Nu am reușit să îndeplinesc tot ceea ce speram”
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Putin, situație penibilă alături de președintele Mozambicul. Diferența de înălțime a stârnit ironii pe internet
Adevarul
Putin, situație penibilă alături de președintele Mozambicul. Diferența de înălțime a stârnit ironii pe internet
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Escrocii care fac bani din alba-neagra, de neclintit din centrul Romei. „Dacă plecăm noi, vin alții mai răi”
Mediafax
Escrocii care fac bani din alba-neagra, de neclintit din centrul Romei. „Dacă plecăm noi, vin alții mai răi”
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport.ro
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cum petrec vedetele Halloweenul! Anamaria Prodan pregătește o petrecere de pomină în Malibu, în timp ce Elena Ionescu refuză să mai sărbătorească
Click.ro
Cum petrec vedetele Halloweenul! Anamaria Prodan pregătește o petrecere de pomină în Malibu, în timp ce Elena Ionescu refuză să mai sărbătorească
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de vot. „Partidul Călin Georgescu”, la debut
Digi 24
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de vot. „Partidul Călin Georgescu”, la debut
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Test extrem pentru un model BYD: Ce s-a întâmplat când cauciucul dreapta-față a explodat la 140 km/h
Promotor.ro
Test extrem pentru un model BYD: Ce s-a întâmplat când cauciucul dreapta-față a explodat la 140 km/h
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
go4it.ro
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Descopera.ro
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Laura Codruța Kovesi, ultimul mesaj ca șefă a Parchetului European: „Au existat decizii dificile. Nu am reușit să îndeplinesc tot ceea ce speram”
Gandul.ro
Laura Codruța Kovesi, ultimul mesaj ca șefă a Parchetului European: „Au existat decizii dificile. Nu am reușit să îndeplinesc tot ceea ce speram”
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Mediafax Spania
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.