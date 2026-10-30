BANCUL ZILEI | Semne concludente de îmbătrânire

BANCUL ZILEI | Semne concludente de îmbătrânire
Bancul zilei îți va aduce zâmbetul pe buze
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Este vineri, așa că weekendul bate la ușă, iar CANCAN.RO vă propune câteva glume pentru a fi cu zâmbetul pe buze! Am pregătit o serie de bancuri amuzante, numai bune să vă binedispună și să vă facă să uitați de griji.

– lubitule, îmbătrânesc..
-De ce zici asta, măi femeie?
– În seara asta am fost prinsă de nişte tâlhari şi pentru prima dată în viață mea, am fost jefuită…

Alte bancuri amuzante

Scrisoare pentru familie:

„Astăzi am fost la înmormântarea tatălui unui prieten drag și, conform religiei lor, a venit un clarvăzător pentru a identifica „următoarea persoană care va muri”.
După ce s-a concentrat, văzătorul a spus că următoarea persoană care va urma să moară ar fi cea care va părăsi primul cimitirul.
Suntem aici de cinci ore.
Am comandat pizza, bere și cafea.
Ne-am făcut un grup care joacă cărți, câțiva bătrâni care joacă domino și restul (cei mai tineri) chat cu telefoanele mobile.
Avem probleme cu îngrijitorul.
Cineva se ocupa deja de el pentru că a vrut să ne scoată afară.
Suntem încă la cimitir, pentru că facem un grătar cu poliția care a intervenit între timp.
Vă voi ține la curent.”

Un rabin, un preot ortodox și unul catolic erau la pescuit într-o barcă.
La un moment dat, preotul catolic are nevoie la toaletă. Se ridică din barcă, merge pe apă până la mal, rezolvă problema și se întoarce.
Mai târziu are și preotul ortodox nevoie .
Se ridică, merge și el pe apă îsi face nevoile după care se întoarce.
Rabinul, s-ar fi dus și el, dar de frică să nu se facă de râs se abține.
Până la urmă nu mai poate, așa că se gândește: „Mă, dacă ăștia au putut să meargă pe apă, pot și eu.”
Își ia inima-n dinți, se ridică și pășește, dar cade imediat în apă. Se agață de barcă, se ridică pe marginea ei, pășește, iar se scufundă și continuă tot așa.
Ceilalți doi se uitau la el amuzați.
Preotul ortodox îi zice celui catolic :
– Ce zici, îi spunem și lui unde sunt pietrele?

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