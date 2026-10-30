BANC | Însurat și cu 3 copii acasă, Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară

BANC | Însurat și cu 3 copii acasă, Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară
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Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât. 

Însurat și cu 3 copii acasă, Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară. După nouă luni, vecina naște și vine la ușa lui Bulă să-i spună că este tatăl copilului. Cea mai vehementă este, normal, soția lui Bulă:
– Cum ai putut să faci așa ceva, Bulă?! Ai acasă trei copii și o nevastă iubitoare și tu ce faci, nemernicule?
– Bubulino, îți jur că nu este copilul meu! Sunt gata să fac orice ca să-ți demonstrez, chiar și testul de paternitate!
Zis și făcut. După efectuarea testului, a iesit următorul rezultat surprinzător:
– Bulă a fost întotdeauna steril.

Alte bancuri haioase

La doctor

Un bărbat merge la doctor și îi spune:
– Domnule doctor, am o problemă foarte gravă. În fiecare noapte visez că sunt un cal.

Doctorul îl întreabă:
– De când se întâmplă asta?

– De vreo trei ani.

– Și de ce nu ați venit până acum la mine?

– Păi, am stat la grajd și mi-a fost rușine să ies!

Doctorul începe să râdă:
– Bine, dar trebuie să vă tratez. O să vă prescriu niște pastile.

Bărbatul se uită la rețetă și întreabă:
– Dar pot să le iau și înainte de curse?

Soțul și soția

Soția îl sună pe soț:
– Dragule, sunt la supermarket. Vrei să-ți cumpăr ceva?

Soțul:
– Da, iubire, cumpără-mi ceva care să mă facă fericit!

Soția:
– Bine, imediat!

După două ore, soțul primește un mesaj: „Am cumpărat ceva care te va face foarte fericit. Ajung în 10 minute.”

Soțul, nerăbdător, o așteaptă la ușă. Când intră, vede că soția are în brațe un cățeluș.

– Ce-i asta?! întreabă el.

– Ai spus că vrei ceva care să te facă fericit!

– Păi da, dar eu mă gândeam la o bere rece și un meci de fotbal!

Soția zâmbește:
– Știu, dar berea era la ofertă doar dacă luai și câinele!

VEZI ȘI: BANC | Bulă intră val-vârtej într-un salon de tatuaje

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