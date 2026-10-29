Penthouse-ul în care s-a mutat Andreea Popescu este închiriat. Cine îi plătește jumătate din suma pentru chirie, de fapt

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu pare că înflorește. Fosta dansatoare a Deliei a împărtășit cu urmăritorii ei numeroase realizări, printre care achiziția unei mașini și a unui nou penthouse. Numai că realitatea este alta!

Deși inițial s-a spus că vedeta și-a cumpărat din proprii bani penthouse-ul de lux, Andreea Popescu face lumină în acest caz. Fosta parteneră a lui Rareș Cojoc a dezvăluit recent că nu este proprietatea ei, ci stă în chirie. Aceasta a mai precizat că, fiind o casă atât de mare și cheltuielile sunt pe măsură, tatăl copiilor contribuie cu o bună parte din bani. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Andreea Popescu nu și-a cumpărat, de fapt, penthouse-ul

Vedeta și-a prezentat în mediul online locuința cu mare fast. Aceasta a făcut turul casei, a publicat imagini, a vorbit despre amenajare, însă a omis un aspect. Cel mai important! Andreea nu și-a cumpărat penthouse-ul, ci stă în chirie.

Aceasta a dezvăluit totul recent, ba chiar a precizat că fostul partener, Rareș Cojoc, plătește jumătate din sumă. Pe de altă parte, consideră că ar fi o investiție bună și poate peste ani va reuși să devină proprietara locuinței.

„Nu am spus niciodată, dar este în chirie, nu este cumpărat. S-a speculat că mi-am cumpărat penthouse-ul. Aș vrea la un moment dat să mi-l cumpăr. Există această posibilitate și îmi doresc. E o casă mult mai mare. E greu să menții viața pe care tatăl le-o oferă copiilor. Fac niște eforturi pentru a nu fi acest dezechilibru. Rareș mă ajută cu jumătate de chirie”, a declarat Andreea Popescu pentru Unica.

Cu ce a plecat Andreea Popescu din căsnicia cu Rareș Cojoc

Bruneta a vrut să clarifice situația financiară de după separarea de fostul soț. Chiar dacă mulți au crezut că este întreținută de Rareș Cojoc, atunci când a plecat de acasă și-a luat doar bagajul, nepunându-și problema banilor.

Andreea a explicat că este independentă financiar de ani buni, mai ales că s-a concentrat pe crearea de conținut, ceea ce face și astăzi, câștigându-și astfel existența.

„Eu nu am plecat cu nimic și lucrul ăsta vreau cumva să îl lămuresc, că ba s-a speculat că așa, ba s-a speculat. Eu am plecat cu bagajul, atât. Am intrat în energia aia a bărbatului, adică mă simțeam…de aceea, nici ruptura financiară care a venit nu a fost atât de radicală pentru mine și nu m-a speriat, pentru că eu eram de câțiva ani de zile independentă financiar”, a declarat Andreea Popescu pentru aceeași sursă.

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