Cum arată și ce se ocupă Alexandra Dinu la 45 de ani. Fosta soție a lui Adrian Mutu s-a retras din lumina reflectoarelor

Cum arată și ce se ocupă Alexandra Dinu la 45 de ani. Fosta soție a lui Adrian Mutu s-a retras din lumina reflectoarelor
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Alexandra Dinu, una dintre vedetele care au atras atenția publicului român la începutul anilor 2000, a ajuns la vârsta de 45 de ani și continuă să își urmeze drumul profesional în afara țării. Fosta soție a lui Adrian Mutu a ales, în ultimii ani, să ducă o viață mai discretă, departe de agitația showbizului autohton. Deși aparițiile sale în presa din România s-au rărit considerabil, actrița nu a renunțat la activitatea artistică și păstrează legături cu industria cinematografică internațională.

În urmă cu mai bine de două decenii, Alexandra Dinu se număra printre cele mai cunoscute figuri feminine din showbizul românesc. Frumusețea, aparițiile elegante și povestea de dragoste cu fostul internațional Adrian Mutu au adus-o frecvent în atenția publicului. Numele său era prezent constant în publicațiile mondene, iar viața personală a celor doi stârnea un interes considerabil.

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Povestea cu Adrian Mutu, un capitol important din viața actriței

Cu timpul, actrița a ales însă să își îndrepte atenția către alte obiective și să își construiască o carieră dincolo de granițele României. Italia și Statele Unite au devenit două dintre locurile importante pentru parcursul său profesional, iar proiectele din cinematografie au reprezentat o direcție diferită față de perioada în care era cunoscută mai ales pentru aparițiile mondene.

Unul dintre cele mai cunoscute episoade din biografia Alexandrei Dinu rămâne căsnicia cu Adrian Mutu. Cei doi s-au căsătorit în anul 2000, într-o perioadă în care fotbalistul se afla în plină ascensiune, iar relația lor era urmărită îndeaproape de presa din România.

Mariajul nu a durat însă foarte mult, iar cei doi au ajuns la despărțire în 2003. Din relația lor s-a născut Mario, fiul care a rămas o prezență esențială în viața actriței. După separare, Alexandra Dinu și-a concentrat o mare parte din energie asupra creșterii băiatului, încercând să îmbine responsabilitățile de părinte cu dezvoltarea propriei cariere.

Pentru actriță, această etapă a presupus numeroase schimbări, inclusiv decizii legate de țara în care să locuiască și de proiectele profesionale în care să se implice. Mutările în străinătate și adaptarea la medii noi au făcut parte dintr-un parcurs în care echilibrul dintre viața personală și cea profesională a avut un rol important.

În timp ce Adrian Mutu și-a continuat cariera în fotbal, iar ulterior s-a orientat către antrenorat, Alexandra a ales să își urmeze propriul drum în lumea filmului. Cei doi au ajuns astfel să aibă trasee profesionale diferite, după încheierea relației lor.

Alexandra Dinu acum/foto: Instagram

Relațiile care au urmat după divorț

După despărțirea de fostul fotbalist, Alexandra Dinu a avut mai multe relații sentimentale care au atras atenția presei. Unele au fost suficient de serioase încât să ajungă la etapa logodnei, însă niciuna dintre acestea nu s-a concretizat într-o nouă căsătorie.

În 2005, actrița s-a logodit cu bancherul italian Carlo Cancellieri. Povestea lor de dragoste s-a încheiat în 2007, înainte ca cei doi să ajungă în fața altarului.

Un alt capitol sentimental a început în 2008, când Alexandra Dinu s-a apropiat de Andrea Rizzoli Jr., producător italian. Relația a continuat până în 2012, dar s-a încheiat fără ca cei doi să își oficializeze legătura prin căsătorie.

Ulterior, actrița a fost asociată cu actorul italian Luca Bastianello. La vremea respectivă, relația lor a alimentat speculațiile privind posibilitatea ca Alexandra să își refacă viața sentimentală și să înceapă un nou capitol. Povestea nu a rezistat însă în timp.

În 2014, în viața sa a apărut Jeffrey Greenstein, producător de film la Hollywood și președinte al companiei Millennium Media. Relația a atras interesul publicațiilor mondene, având în vedere profilul profesional al acestuia și legăturile Alexandrei cu industria cinematografică internațională. Cei doi s-au despărțit ulterior, iar în 2021 Greenstein a fost văzut în public alături de o altă parteneră.

De-a lungul anilor, în spațiul public au apărut și informații despre o posibilă apropiere între Alexandra Dinu și omul de afaceri Dinu Pescariu, însă viața sentimentală a actriței a rămas, în general, departe de expunerea constantă din trecut.

Cu ce se ocupă Alexandra Dinu în prezent

La 45 de ani, Alexandra Dinu pare să fi găsit un echilibru între viața personală și proiectele profesionale, preferând discreția în locul aparițiilor frecvente în presa mondenă. Activitatea sa în cinematografie rămâne unul dintre principalele repere ale parcursului său, după ce a ales să își dezvolte cariera în Italia și în Statele Unite.

Spre deosebire de perioada în care fiecare detaliu al vieții sale era intens mediatizat, actrița își păstrează acum o prezență publică mai selectivă. Evenimentele importante din industria filmului și aparițiile pe covorul roșu sunt printre puținele ocazii în care publicul o poate vedea în ipostaze oficiale.

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