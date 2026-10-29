Tenorul milionar își ignoră copilul din România. Mama micuțului face apel la Alessandro Safina: „Cristi are nevoie de iubire”

Tenorul milionar își ignoră copilul din România. Mama micuțului face apel la Alessandro Safina: „Cristi are nevoie de iubire”
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Tenorul milionar Alessandro Safina vrea să dea bine în fața lumii, dar pare să cam dispară când vine vorba de propriul copil. Laura Maria Calafeteanu, mama băiatului lor, diagnosticat cu autism, a declarat pentru CANCAN.RO că implicarea artistului în cazurile copiilor cu nevoi speciale miroase a marketing și imagine lustruită, nefiind nicidecum doar un gest nobil. Oare Safina chiar vrea să ajute copiii cu nevoi speciale sau doar își pune costumul de supererou pentru public?

Laura și Alessandro au fost împreună șapte ani, din 2012 până în 2020, iar din relația lor s-a născut Cristi. Fosta parteneră a povestit că, înainte ca băiețelul să fie diagnosticat cu autism, Safina era un tată implicat. După diagnostic, situația s-a schimbat radical. Iar povestea a ajuns în instanță, unde se judecă pensia alimentară. Așa că, în timp ce imaginea publică a tenorului poate suna ca o arie de operă, în familie, potrivit acuzațiilor Laurei, partitura ar fi cu totul alta.

Laura a spus că Safina nu ratează galele dedicate copiilor cu autism, inclusiv pe cele de peste hotare, dar că, de aproximativ un an, nu și-a mai văzut propriul fiu. Între timp, războiul pentru pensia alimentară continuă, iar finalul pare încă departe. Aplauzele de la gale se sting, reflectoarele se mută în altă parte, dar responsabilitățile de tată nu dispar odată cu ultimul bis.

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Realitate sau doar marketing?!

Șatena consideră că notorietatea artistului ar putea însemna enorm pentru familiile care cresc copii cu nevoi speciale. Numai că, în opinia ei, Safina pozează în susținător al cauzelor nobile, în timp ce implicarea față de propriul copil lipsește tocmai când contează cel mai mult.

Multă empatie la microfon, gale bifate și imagine de supererou în fața publicului, dar ce se întâmplă când se sting reflectoarele? Laura a pus sub semnul întrebării sinceritatea acestei implicări și a lăsat de înțeles că imaginea publică ar putea cântări mai mult decât prezența în viața de familie. Pentru că una e să fii aplaudat pentru empatie și alta e să o demonstrezi atunci când nu te vede nimeni.

Laura și Alessandro Safina

Laura și Alessandro Safina. Sursa foto Social media

„Cred că Alessandro, prin notorietatea lui, ar putea face mult bine pentru familiile care cresc copii cu nevoi speciale. Are o voce ascultată de atâția oameni și ar putea să o folosească pentru mai multă înțelegere, acceptare și sprijin concret. Sper ca într-o zi să conștientizeze asta, începând chiar cu propriul copil.

Paradoxal, a participat inclusiv la gale caritabile pentru copii autiști din alte țări. Mi-aș dori ca implicarea publică să aibă un corespondent și în viața de familie. Altfel, pentru mine, rămâne întrebarea cât este solidaritate și cât este imagine/marketing. Umanitatea pe care o arătăm lumii ar trebui să se regăsească, înainte de toate, în felul în care îi tratăm pe cei care depind de noi

Nu îmi doresc să îl desființez public. Spun doar cum stau lucrurile, chiar dacă sunt greu de acceptat. Mi-aș dori să pot spune, într-o zi, că lucrurile s-au schimbat. Cristi are nevoie de iubire și de prezență, iar eu încă sper ca tatăl lui să aleagă să i le ofere”, a spus Laura pentru CANCAN.RO.

Este acuzat că se distrează cu domnișoarele prin Dubai

Nici avocata Laurei, Dalina Terzi, nu i-a cântat în strună tenorului. Ea a declarat, pentru CANCAN.RO, că Safina a făcut tot posibilul ca veniturile sale să rămână un mister în instanță. În schimb, potrivit avocatei, artistul duce o viață de lux, cu Dubai, vacanțe scumpe și sesiuni de shopping pentru iubitele sale.

„Vorbim despre un artist cu notorietate internațională care trăiește preponderent în Dubai, care se plimbă în jurul lumii în vacanțe luxoase, care își răsfață iubitele tinerele cu sesiuni de shopping de lux si vacanțe exotice, dar care susține că nu poate suporta o parte din costurile necesare propriului lui copil, mai ales când aceste este un copil neurodivergent ale cărui terapii costă mii de euro pe lună”, a declarat avocata Laurei.

Procesul privind pensia alimentară continuă, după ce tenorul a contestat hotărârile prin care a fost stabilită contribuția financiară pentru Cristi. Următorul termen în apel este programat în februarie 2027. Până la o decizie definitivă, scandalul rămâne deschis, iar întrebarea Laurei continuă să atârne greu: dacă totul este despre solidaritate, de ce nu începe cu propriul copil?

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