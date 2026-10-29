Femeie de afaceri, ucisă de iubitul de 62 de ani. Motivul pentru care bărbatul a recurs la un asemenea gest

O tânără în vârstă de 24 de ani din Brazilia a fost ucisă de partenerul ei în vârstă de 62 de ani. Bărbatul, cu 38 de ani mai mare decât ea, nu ar fi suportat ideea că afacerista nu își mai dorește să continue relația. Cei doi erau împreună de doar patru luni, dar apropiații susțin că se temea pentru viața ei.

Priscila Lacerda Custodio avea doar 24 de ani și o relație de patru luni cu bărbatul în vârstă de 62 de ani. Aceasta avea o carieră de succes, lucrând în marketing digital. Între tânără și partenerul ei, João Roberto Bolelli, legătura ar fi devenit tensionată. Apropiații ei susțin că în ultima perioadă partenerul ei o urmărea și o amenința, pentru că nu voia să accepte despărțirea. Nu este prima dată când bărbatul ar fi avut probleme cu legea.

Tânără ucisă de partenerul de care voia să se despartă

Bărbatul în vârstă de 62 de ani este crescător de vite. În ultima perioadă, acesta ar fi acuzat-o pe Priscila în repetate rânduri că îi este infidelă. Potrivit informațiilor publicate de Globo, João ar fi agresat-o cu doar patru zile înainte de crimă. Pentru că se temea pentru viața ei, nu s-ar fi dus singură la ferma pe care o deține acesta în São Paulo, în ziua în care a fost ucisă. Tânăra voia să îi returneze o camionetă, astfel că s-a dus cu fratele ei și cu un alt prieten al acestuia.

Cu puțin timp înainte să ajungă la locație, cei doi au vorbit la telefon, s-au certat, iar Priscila i-a spus că nu își mai dorește să continue relația. Atunci când afacerista a ajuns la fermă, bărbatul, înarmat, a împușcat-o în piept și în braț. Femeia nu a supraviețuit în urma atacului. De asemenea, el s-a năpustit și asupra celor care au însoțit-o pe tânără. În prezent, autoritățile au emis un mandat de arestare pe numele său, iar acesta este anchetat pentru femicid.

João Roberto Bolelli a mai avut probleme cu legea

Bărbatul nu este la prima abatere legală. În decembrie 2021, a fost condamnat la trei luni și 15 zile de închisoare după ce a încălcat mai multe ordine de protecție obținute de fosta parteneră.

Pe de altă parte, moartea Priscilei a lăsat un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o. Una dintre prietenele sale a vorbit despre cum era tânăra percepută.

„Era frumoasă, fermecătoare și extrem de politicoasă (…) În trei ani de prietenie, nu am văzut-o niciodată vorbind urât despre cineva”, a declarat Juliana Amaral pentru Globo.

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