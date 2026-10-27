Condamnare în cazul Anastasiei, fetița de 4 ani ucisă într-un accident. Șoferița primește 5 ani și jumătate de închisoare

Condamnare în cazul Anastasiei, fetița de 4 ani ucisă într-un accident. Șoferița primește 5 ani și jumătate de închisoare
Cazul Anastasiei/ sursa foto: colaj CANCAN
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Șoferița care a ucis-o într-un accident pe Anastasia, o fetiță de doar patru ani, a fost condamnată. La patru ani distanță, avocatul Adrian Cuculis a anunțat că a primit cinci ani și jumătate de închisoare cu executare. Femeia nu deținea la acel moment permis de conducere. 

La 1 iunie 2022, Anastasia, o fetiță de doar patru ani, se juca afară, alături de alți copii, în satul Sticlăria, comuna Scobinți, județul Iași. Aceasta a alergat să traverseze strada, iar femeia în vârstă de 28 de ani a lovit-o din plin. Șoferița nu avea permis de conducere la nicio categorie, însă s-a apărat spunând că a urmat câteva cursuri auto în Suedia. La patru ani distanță, avocatul Adrian Cuculis a anunțat marți, 27 octombrie, că femeia a fost condamnată de instanță la cinci ani și jumătate de închisoare cu executare.

Condamnare în cazul Anastasiei, fetița de patru ani ucisă într-un accident

Poliție/ sursa foto: Shuttestock

Poliție/ sursa foto: Shuttestock

Marți, 27 octombrie, celebrul avocat a precizat că nu a fost deloc ușoară obținerea condamnării în acest caz. Motivul? Polițistul de caz și procurorul au considerat că nu ar trebui să încadreze fapta la ucidere din culpă, ba chiar au încercat să o scoată nevinovată pe șoferița care a produs accidentul.

În urma tragediei din Iași, s-a promulgat Legea Anastasia care spune că șoferii fără permis de conducere sau sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise vor fi sancționați cu executare. Șoferița va sta acum după gratii cinci ani și jumătate.

„Soluția a fost greu de obținut, fiindcă trebuie să amintesc faptul că atât polițistul de caz, cât și procurorul au considerat că șoferița nici măcar nu trebuie să fie cercetată pentru ucidere din culpă și au încercat în permanență să albească fapta.

După patru ani de procese, a fost condamnată pe fond la cinci ani și jumătate de închisoare cu executare, iar Legea Anastasia încă produce efecte pentru toate victimele accidentelor rutiere.

Amintesc că legea Anastasia nu mai permite judecătorilor să dispună suspendarea executării pedepsei cu închisoarea în caz de ucidere din culpă cu șofer băut ori intoxicat cu substanțe interzise”, a spus avocatul Adrian Cuculis.

Legea Anastasiei, aplicată în România

În data de 7 iulie 2023, la un an distanță după ce fetița a murit, președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea Anastasia. Potrivit acesteia, toți șoferii care se urcă la volanul mașinii sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise sau chiar fără permis de conducere și produc accidente mortale ajung direct în spatele gratiilor.

Legea a fost inițiată de senatorul PSD Robert Cazanciuc și senatorul PNL Daniel Fenechiu, iar actul normativ a fost denumit în memoria fetiței care și-a pierdut viața în tragicul accident de la Iași.

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