Săgeata portocalie de pe autostrăzile din Germania. Ce înseamnă indicatorul pe care puțini șoferi îl cunosc

Dacă te afli pe o autostradă din Germania și observi un indicator cu o săgeată portocalie, ce faci? Puțini șoferi cunosc semnificația semnului. Cei mai mulți îl percep ca pe un indicator pentru un traseu impus, un ocol forțat sau o opțiune de degajare a traficului, însă care este realitatea, de fapt?

Indicatorul cu săgeată portocalie este poziționat acolo unde există două sau mai multe opțiuni de autostradă care duc către aceeași zonă geografică majoră. Totuși, puțini știu ce trebuie să facă atunci când văd semnul. În Germania, indicatorul poartă oficial denumirea de Umlenkungspfeil (Săgeată de deviere) și este înregistrat cu codul 467.1 în Anexa 3 din Codul Rutier german (StVO). Rolul său este de a semnaliza o rută alternativă recomandată exclusiv în cadrul rețelei de autostrăzi. Acesta este util atunci când tronsonul principal devine aglomerat sau blocat.

Ce înseamnă săgeata portocalie de pe autostrăzile din Germania

Cu alte cuvinte, indicatorul cu săgeată portocalie de pe autostrăzile din Germania reprezintă o alternativă, tot pe autostradă, în cazul în care se aglomerează. Pe de altă parte, semnul nu impune o obligativitate. Șoferii nu sunt nevoiți să urmeze ruta indicară, fiind doar o recomandare de navigare. Un aspect important de menționat este că dacă un șofer decide să meargă pe drumul inițial nu va fi sancționat.

De asemenea, nu atrage asupra sa o încălcare a regulilor de circulație. Chiar și așa, dacă întâlnești această săgeată pe un anumit sector de autostradă închis, nu înseamnă că trebuie să ignori blocajele legale. În aceste situații, respectarea semnalizării de oprire sau deviere obligatorie devine prioritară.

Ce trebuie să știi despre indicator

În Germania există un sistem de deviere bine pus la punct. El are rolul de a fluidiza circulația fără a supraîncărca șoferul cu detalii textuale inutile la viteze mari. Sistemul național de autostrăzi este cunoscut sub numele Autobahn și este diferit față de alte țări pentru că pe unele porțiuni nu există limită de viteză.

La debutul devierii, panourile afișează săgeata portocalie, alături de principalele orașe sau noduri rutiere vizate. Ulterior, atunci când traseul alternativ se încheie, panoul afișează aceeași săgeată, dar tăiată cu o diagonală. Astfel, din acel moment, ghidarea revine complet la semnalizarea standard a rețelei rutiere.

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