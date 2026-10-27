Accident dramatic în Botoșani! O mamă a murit, iar soțul și fiul ei au ajuns la spital

Accident dramatic în Botoșani! O mamă a murit, iar soțul și fiul ei au ajuns la spital
Acident tragic în Botoșani
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Accident dramatic în Botoșani! Șoferul unui triciclu a pierdut controlul volanului într-o curbă și s-a răsturnat. Din păcate, în urma celor întâmplate, o femeie în vârstă de 48 de ani, pasageră, s-a stins din viață. Soțul și fiul acesteia au fost și ei răniți și au ajuns de urgență la spital.

Accidentul a avut loc luni după-amiază, 26 octombrie, în localitatea Dimitrie Cantemir, comuna Avrămeni, județul Botoșani. Din primele informații, în accident au fost implicate trei persoane, membri ai aceleiași familii. În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, iar echipele de salvare au ajuns în scurt timp la fața locului.

O mamă a murit, iar soțul și fiul ei au ajuns la spital

Potrivit informațiilor transmise de autorități, la volanul triciclului se afla un bărbat în vârstă de 59 de ani, care ar fi pierdut controlul într-o curbă și s-a răsturnat. În urma accidentului, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Săveni și Punctului de Lucru Coțușca, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, două echipaje SMURD, dintre care unul de terapie intensivă mobilă, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Din păcate, soția șoferului nu a mai avut nicio șansă. La sosirea echipajelor de salvare, femeia în vârstă de 48 de ani a fost găsită inconștientă. Aceasta se afla în stop cardiorespirator, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă fără succes. Decesul a fost declarat la fața locului.

De asemenea, soțul femeii și fiul acesteia, în vârstă de 7 ani, au fost răniți în accident. Cei doi au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar apoi au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare. Minorul a suferit un traumatism cranio-cerebral, un traumatism cranio-facial și o contuzie toraco-abdominală.

„O persoană a decedat, iar alte două au fost rănite în urma unui accident rutier produs, în această după-amiază, în localitatea Dimitrie Cantemir, comuna Avrămeni. În eveniment a fost implicat un triciclu.
La sosirea salvatorilor, o femeie, în vârstă de 48 de ani, era inconștientă și se afla în stop cardiorespirator. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, medicii au declarat decesul.

Un bărbat de 59 de ani și un copil de 7 ani, ambii conștienți, au primit îngrijiri medicale la fața locului, după care au fost transportați la spital cu ambulanțele SAJ și SMURD, pentru investigații și tratament de specialitate”, a transmis ISU Botoșani.

 

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