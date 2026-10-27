„Am timp, lăsați-mă în pace!”. Bianca Iotu explică de ce nu își dorește copii la 36 de ani

„Am timp, lăsați-mă în pace!”. Bianca Iotu explică de ce nu își dorește copii la 36 de ani
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Bianca Iotu. Foto: Captură Antena 1
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Bianca Iotu a vorbit deschis despre unul dintre subiectele care îi sunt aduse frecvent în discuție de cei din jur. Concurenta de la Insula Iubirii a explicat de ce nu își dorește copii în această perioadă și cum privește ea acest capitol al vieții.

La 36 de ani, Bianca Iotu spune că nu se vede încă în rolul de mamă. Blondina a mărturisit că nu înțelege de ce este judecată pentru această alegere și consideră că are suficient timp pentru a lua o astfel de decizie atunci când va simți că este pregătită.

Bianca Iotu spune că nu își dorește un copil în această perioadă

Bianca Iotu a explicat că, în prezent, nu își dorește să devină mamă. Concurenta de la Insula Iubirii susține că se simte mult mai tânără decât indică vârsta din buletin și crede că acest lucru are legătură și cu responsabilitățile pe care le-a avut în adolescență.

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Potrivit declarațiilor sale, a avut grijă de fratele ei într-o perioadă importantă a vieții, motiv pentru care consideră că trăiește acum experiențe pe care nu le-a putut trăi pe deplin atunci.

„Cum să mai explic la lume că nu vreau copil acum? Eu cel puțin mă văd ca o puștoaică, mă văd ca la 26-27 de ani, poate pentru că nu am experimentat asta pentru că am avut grijă de frate-miu și trăiesc adolescența aia. Dar eu nu mă văd. În Spania și Anglia, oamenii intră în relații serioase sau fac copii după 40 de ani, bunica mea a făcut-o pe mătușa mea la 47, mama pe frate-miu la 37. Am timp, lăsați-mă în pace, că sunt ok”, a declarat Bianca Iotu în podcastul „Face to Face”.

Exemplul din familie o face să creadă că nu trebuie să se grăbească

În timpul discuției, Bianca Iotu a amintit și de exemplele din propria familie. Aceasta a precizat că atât bunica sa, cât și mama sa au avut copii după vârsta de 35 de ani, motiv pentru care consideră că nu trebuie să ia o decizie sub presiunea celor din jur.

Concurenta de la Insula Iubirii spune că este împăcată cu alegerea sa și că nu vede un motiv pentru care ar trebui să grăbească acest pas.

Ce i-a spus lui Remi Dobre despre acest subiect

Bianca Iotu a mărturisit că a discutat în trecut și cu Remi Dobre despre posibilitatea de a avea copii. Ea a recunoscut că este conștientă de faptul că după 40 de ani o sarcină poate deveni mai complicată, însă spune că a încercat să îi explice acest lucru fostului partener.

„Eu știu că după 40 devine treaba serioasă (n.r. că după 40 de ani poate avea mai greu copii). Eu am încercat să îi explic lui Remi, dar el poate s-a gândit că eu mint ca să-i fac pe plac și să fim împreună și s-a ajuns unde s-a ajuns, la Insula iubirii”, a mai spus concurenta.

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