Ce poreclă rușinoasă i-a dat „prințesa” Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii

Ce poreclă rușinoasă i-a dat "prințesa" Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
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Bianca Ghiurcă a taxat-o pe Daniela Pană / Sursa foto: Colaj Cancan
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Bianca Ghiurcă, cunoscută drept „Prințesa” de la „Insula Iubirii”, a făcut deliciul celor din vilă cu o replică neașteptată la adresa ispitei Daniela Pană! După ce fetele s-au întors de la bonfire și au început să povestească ce imagini au văzut cu partenerii lor, discuția a ajuns și la Remi Dobre și ispita care s-a apropiat de el în Thailanda. Bianca a relatat totul fără perdea și chiar i-a găsit acesteia o poreclă deloc măgulitoare.

După întoarcerea de la ceremonia focului, fetele au început să împărtășească detalii despre imaginile prezentate de Radu Vâlcan. Discuțiile au continuat în vilă, acolo unde concurentele au încercat să le povestească ispitelor ce au văzut și ce le-a atras atenția în timpul bonfire-ului.

La un moment dat, Bianca Ghiurcă a vorbit despre secvențele în care apăreau Remi Dobre și ispita sa. „Prințesa” a explicat că a văzut câteva momente petrecute în club, în care cei doi au fost surprinși în prim-plan.

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„Am văzut câteva scene la club, atât! I-au prins în prim-plan pe Remi și pe ispita lui…Aia care scuipă! Scuipătoarea!”, a replicat Bianca Ghiurcă, referindu-se la Daniela Pană.

Porecla aruncată de „Prințesă” nu a venit chiar de nicăieri! Totul ar fi pornit de la momentele jucăușe dintre Daniela Pană și Remi Dobre. Cei doi au atras atenția după ce au început să se stropească și să se scuipe cu apă, într-un joc ce a stârnit reacții.

Scenele respective au ajuns subiect de discuție în vilă. Astfel, partenera lui Marco nu a ratat ocazia de a face o remarcă acidă la adresa ispitei, botezând-o pe loc „Scuipătoarea”.

Partenera lui Marco i-a pus o etichetă rușinoasă Danielei Pană / Sursa foto: Captură AntenaPlay

Remi Dobre și Daniela Pană, în centrul discuțiilor

Interacțiunile dintre Remi Dobre și Daniela Pană au devenit un subiect important în cadrul emisiunii, după ce apropierea dintre cei doi a fost surprinsă de camerele de filmat. Într-un astfel de context, imaginile prezentate la ceremonia focului au alimentat discuțiile dintre concurenți și au generat reacții în ambele vile.

Pentru cei care urmăresc emisiunea, bonfire-ul este unul dintre momentele decisive ale experienței din Thailanda. Concurenții au ocazia să vadă secvențe din comportamentul partenerilor lor în lipsa lor, iar ceea ce descoperă poate schimba felul în care privesc relația de acasă.

În cazul lui Remi, apropierea de Daniela a stârnit controverse. Comentariile făcute ulterior de ceilalți concurenți au continuat să țină subiectul în centrul conversațiilor.

CITEȘTE ȘI: Gestul ofensator făcut de Remi Dobre, după ce a aruncat colierul în foc. Ce i-a transmis Biancăi Iotu, de fapt

Melodia pe care Remi Dobre i-a compus-o Biancăi Iotu, înainte să fie „tradus” cu Narcis Bujor la Insula Iubirii: „Îți dau dureri de cap, știu că te-ai săturat”

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