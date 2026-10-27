Ilie Năstase, marele absent de la înmormântarea lui Viorel Păunescu! Motivul incredibil pentru care marele campion nu este prezent la funeralii

Ilie Năstase, marele absent de la înmormântarea lui Viorel Păunescu! Motivul incredibil pentru care marele campion nu este prezent la funeralii
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Ilie Năstase, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Viorel Păunescu, nu va fi prezent la slujba de înmormântare a fostului șef al Stelei. Fostul mare campion de tenis și-a găsit liniștea alături de soția sa, Ioana, cu care s-a împăcat, iar cei doi ar fi plecat împreună la o mănăstire din județul Neamț.

Ilie Năstase nu va fi prezent la înmormântarea lui Viorel Păunescu

Deși a avut o relație apropiată cu Viorel Păunescu, Ilie Năstase se pare că nu va putea fi alături de ceilalți prieteni și cunoscuți care îl conduc pe ultimul drum pe fostul conducător al Stelei. Fostul tenismen a plecat în Moldova, la Mănăstirea Nechit din județul Neamț, împreună cu soția sa. De altfel, Ioana este originară din județul moldav, iar prezența cuplului în acele zone ale țării nu reprezintă o noutate. Cei doi au trecut prin momente tensionate în relația lor, însă au decis să se împace și să mai dea o șansă căsniciei. Acum, Ilie și Ioana au ales să petreacă timp împreună, departe de agitația cotidiană.

Ilie Năstase recunoaște că ține mult la încă soția lui

Ilie Năstase și Ioana au plecat la mănăstire

Un apartament la Mamaia, cadou de la Viorel Păunescu

Absența fostului mare campion de la funeralii este cu atât mai notabilă cu cât acesta și Viorel Păunescu au fost apropiați de-a lungul anilor. Relația de amiciție a celor doi este de notorietate. Fostul șef al Stelei, trecut în neființă la finele săptămânii trecute, îi oferise lui Ilie Năstase un apartament la malul mării.  Fostul lider al tenisului mondial intrase în posesia unei locuințe aflate în Caelia Residence, unul dintre cele mai exclusiviste locuri din Mamaia Nord.

Nici preitenia de-o viață și nici cadourile primite de Ilie Năstase din partea lui Viorel Păunescu par să nu fi fost suficiente pentru a-l face pe fostul tenismen să se rupă de soție pentru câteva ore pentru a ajunge la tristul eveniment.

Ilie Năstase și Ioana au lăsat neînțelegerile în urmă

Relația dintre Ilie Năstase și Ioana a trecut de-a lungul timpului prin mai multe momente dificile, iar despărțirile și împăcările celor doi au atras atenția publicului. De această dată, cei doi au decis să se apropie din nou și au plecat împreună la Mănăstirea Nechit, în județul Neamț.

Relația dintre Ilie Năstase și Ioana s-a îmbunătățit

Alegerea unui loc de reculegere le oferă ocazia să petreacă timp departe de agitație și să se concentreze asupra relației lor. Rămâne de văzut dacă împăcarea va reprezenta un nou început pentru cei doi, care au fost în centrul atenției în repetate rânduri din cauza problemelor din căsnicia lor.

În timp ce Ilie Năstase se află alături de soția sa în Neamț, apropiații și personalitățile din lumea sportului sunt așteptați să-i aducă un ultim omagiu lui Viorel Păunescu, cel care a ocupat un loc important în istoria fotbalului românesc.

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