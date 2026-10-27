Ilona Brezoianu a devenit mai responsabilă de când este mamă. Decizia luată pentru fiul său

Ilona Brezoianu a devenit mai responsabilă de când este mamă. Decizia luată pentru fiul său
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Ilona Brezoianu. Foto: Instagram
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Ilona Brezoianu a vorbit despre schimbările pe care le-a adus maternitatea în viața sa. Actrița a făcut declarații despre fiul ei, Matei, care a împlinit nouă luni, și a dezvăluit o decizie pe care a luat-o recent în privința unui moment important din viața acestuia.

La nouă luni după ce a devenit mamă pentru prima dată, Ilona Brezoianu spune că viața ei s-a schimbat considerabil. Într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, actrița a vorbit despre experiența maternității, despre ajutorul primit din partea familiei și despre motivul pentru care a decis să amâne petrecerea de tăiere a moțului fiului său.

Ilona Brezoianu a amânat petrecerea de tăiere a moțului

Actrița a declarat că a ales să nu organizeze în această perioadă petrecerea de tăiere a moțului pentru Matei. Decizia a fost luată din dorința de a evita expunerea copilului în spații închise și aglomerate în sezonul rece.

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„Nu aș vrea să îl expun în spații închise, cu multă lume. Nu aș vrea să răcească. A fost răcit și m-am chinuit destul de muolt cu treaba asta, așa că am hotărât să serbăm între noi și să îi serbez practic moțul prin primăvară, la o terasă, chiar dacă o să fie puțin mai mare. Am devenit mai responsabilă (n.r. de când este mamă). Uneori, mă surprind și mai serioasă decât eram înainte. Nu ar trebui, fiindcă el, acum, se bucură de orice prostie fac eu, dar cred că oboseala își spune cuvântul”, a declarat Ilona Brezoianu, pentru Știrile Antena Stars.

Cum i s-a schimbat viața după ce a devenit mamă

Ilona Brezoianu a mărturisit că rolul de mamă a făcut-o să devină mai responsabilă și mai serioasă decât era înainte. Deși recunoaște că oboseala își spune uneori cuvântul, actrița se bucură de această etapă din viața sa și de timpul petrecut alături de fiul ei.

Declarațiile vedetei vin la nouă luni după ce ea și soțul său, Andrei Ril, au devenit părinți pentru prima dată.

Cât de implicat este Andrei Ril în creșterea lui Matei

În cadrul aceluiași interviu, Ilona Brezoianu a vorbit și despre implicarea soțului său în creșterea copilului. Actrița a spus că Andrei Ril participă la toate activitățile legate de îngrijirea lui Matei și că cei doi încearcă să își găsească și momente petrecute împreună.

„Nu că mă ajută, e foarte implicat. E foarte conștient că acest copil este al nostru. Îl hrănește, îl schimbă, iese cu el în parc. Face tot, iar copilul este înnebunit după el. Avem timp (n.r. pentru ei doi). Găsim mai greu momentele în doi, dar încercăm să ne ținem de ele. Dacă ai ajutor, poți oricând să îl duci 2-3 ore la bunici și să stai să vezi un film, să bei un pahar cu vin”, a adăugat vedeta.

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