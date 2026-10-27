Alertă la un spital din Reșița. A izbucnit un incendiu la Secția de Psihiatrie, iar 16 pacienți au fost evacuați

Un incendiu a izbucnit marți dimineață într-un salon al Secției de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Reșița. O pacientă a suferit arsuri, iar 16 persoane au fost evacuate de personalul medical înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Alarma a fost dată în jurul orei 05:20, după ce un incendiu a izbucnit într-un salon situat la etajul al doilea al Staționarului 2 al Spitalului Județean de Urgență Reșița. Pompierii au intervenit pentru lichidarea focului, care a afectat un pat din salon.

Incendiul a izbucnit într-un salon al Secției de Psihiatrie

Potrivit informațiilor privind intervenția, incendiul s-a produs într-un salon aflat la etajul al doilea al Staționarului 2. Cadrele medicale au evacuat cei 16 pacienți aflați în zona afectată până la sosirea echipajelor de intervenție.

O pacientă a suferit arsuri și a fost preluată pentru acordarea îngrijirilor medicale. La sosirea pompierilor, intervenția s-a concentrat pe stingerea incendiului și pe protejarea persoanelor aflate în apropierea zonei afectate.

Focul a fost lichidat, iar în urma incidentului a fost distrus un pat din salon.

Pompierii au mobilizat mai multe echipaje de intervenție

La fața locului au fost mobilizați 19 pompieri din cadrul Detașamentului Reșița, care au intervenit cu trei autospeciale de stingere. De asemenea, au fost trimise o autospecială pentru salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.

Intervenția a fost susținută de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, prezente pentru acordarea asistenței medicale în cazul persoanelor afectate de incendiu.

Autoritățile au anunțat că incendiul a fost stins, iar evacuarea pacienților a fost realizată de personalul medical al spitalului.

Fumatul în locuri nepermise, cauza probabilă a incendiului

Primele verificări efectuate după stingerea focului au indicat drept cauză probabilă fumatul în locuri nepermise. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, aceasta este ipoteza luată în calcul în urma cercetărilor preliminare.

Spitalul Județean de Urgență Reșița s-a mai confruntat cu un incendiu și pe 27 noiembrie 2025, când focul a izbucnit într-o încăpere în care se efectuau lucrări pentru montarea unui aparat RMN. Atunci, cauza indicată a fost un scurtcircuit electric, iar 29 de pacienți aflați la etajele superioare au fost evacuați din cauza fumului degajat.

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