Ploșnițe într-un spital din România! Ministrul Sănătăţii trimite Inspecţia Sanitară în control

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat trimiterea Inspecției Sanitare de Stat la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, după apariția unor informații privind infestarea cu ploșnițe a unui pavilion din cadrul unității medicale. Oficialul susține că a verificat personal situația și a cerut controale la nivelul întregului spital.

Alexandru Rogobete a efectuat duminică o vizită la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, în urma informațiilor apărute în spațiul public despre un pavilion afectat de prezența ploșnițelor. Potrivit ministrului, conducerea spitalului a luat deja primele măsuri pentru limitarea problemei, însă autoritățile vor verifica dacă toate normele sanitare au fost respectate.

Ploșnițe într-un spital din România

Ministrul Sănătății a precizat, într-o postare publicată pe Facebook, că deplasarea la Institutul de Psihiatrie „Socola” nu figura în programul său oficial din Iași, însă a decis să meargă personal la unitatea medicală pentru a evalua situația.

„Am văzut în spaţiul public informaţiile privind existenţa unui pavilion infestat cu ploşniţe la Institutul de Psihiatrie ‘Socola’ din Iaşi. Deşi această vizită nu era inclusă în programul oficial al deplasării mele la Iaşi, în această dimineaţă am decis să merg personal la faţa locului, pentru a vedea care este situaţia reală. Am discutat cu conducerea spitalului şi am vizitat pavilionul în cauză. Din primele constatări, conducerea unităţii sanitare a reacţionat corespunzător: pavilionul a fost eliberat de pacienţi şi au fost demarate procedurile de dezinsecţie şi reabilitare a spaţiilor afectate”, a precizat ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătăţii trimite Inspecţia Sanitară în control

După vizita efectuată la fața locului, Alexandru Rogobete a anunțat că va trimite Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății pentru un control extins la nivelul institutului.

Verificările vor avea ca obiect respectarea procedurilor sanitare și modul în care sunt aplicate măsurile de prevenție în cadrul unității medicale. Controlul va viza întreaga activitate a spitalului, nu doar pavilionul unde au fost semnalate problemele.

În aceeași postare, ministrul a transmis că situațiile care pot afecta sănătatea pacienților și a personalului medical trebuie tratate cu maximă responsabilitate și nu pot fi ignorate.

„Vreau să fie foarte clar: siguranţa pacienţilor şi a personalului medical nu este negociabilă! Astfel de situaţii nu trebuie ascunse, minimalizate sau ignorate. Ele trebuie semnalate, investigate şi rezolvate rapid, cu responsabilitate şi transparenţă. Nu caut vinovaţi înainte de a avea concluziile verificărilor, dar nici nu voi tolera neglijenţa acolo unde sănătatea oamenilor poate fi pusă în pericol”, a scris ministrul pe rețeaua de socializare.

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