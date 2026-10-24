Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă 2026. Ce se întâmplă în organismul nostru, de fapt

Ce spun psihologii despre schimbarea orei / Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Românii se pregătesc pentru trecerea la ora de iarnă, un moment care marchează revenirea la timpul standard și aduce o modificare în programul zilnic al milioane de oameni. Deși schimbarea este asociată cu un avantaj aparent, respectiv o oră suplimentară de somn în noaptea de sâmbătă spre duminică, efectele acestei ajustări asupra organismului uman continuă să stârnească interesul specialiștilor. Dincolo de beneficiul unei nopți mai lungi, modificarea orei poate influența rutina de somn, ritmul biologic și felul în care oamenii se adaptează la schimbările din mediul înconjurător.

În România, trecerea la ora de iarnă este programată în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026. La ora 4:00, ceasurile se dau înapoi cu 60 de minute, iar ora devine 3:00. Astfel, ziua de duminică va avea 25 de ore, iar diminețile vor începe să fie mai luminoase, în timp ce întunericul se va instala mai devreme seara.

Ce se întâmplă în organism atunci când se schimbă ora

Schimbarea orei nu reprezintă doar o ajustare a ceasurilor, ci și o modificare care poate influența modul în care oamenii își organizează activitățile zilnice. Organismul uman funcționează în baza unui ritm biologic intern, cunoscut drept ritm circadian, care contribuie la reglarea somnului și a stării de veghe, dar și a altor procese fiziologice.

Acest mecanism este influențat în mare măsură de alternanța dintre lumină și întuneric. Atunci când programul social se modifică, chiar și cu o singură oră, unele persoane pot avea nevoie de timp pentru a-și adapta rutina. În această perioadă, pot apărea diferențe în orele de culcare și de trezire, iar activitățile obișnuite pot fi resimțite diferit, în funcție de programul fiecăruia.

Deși trecerea la ora de iarnă le permite oamenilor să beneficieze teoretic de o oră suplimentară de somn, acest lucru nu înseamnă automat că toată lumea se va odihni mai bine. Durata și calitatea somnului depind de mai mulți factori, printre care programul individual, obiceiurile de seară și capacitatea organismului de a se adapta la schimbări.

De ce schimbarea orei continuă să fie analizată de cercetători

Efectele modificării sezoniere a orei au fost analizate de-a lungul timpului din mai multe perspective. O parte dintre cercetări s-au concentrat asupra trecerii la ora de vară, când ceasurile sunt date înainte, iar oamenii pierd o oră din timpul disponibil pentru somn în noaptea schimbării. În schimb, revenirea la ora standard a primit mai puțină atenție în anumite direcții de cercetare, motiv pentru care subiectul continuă să ridice întrebări.

Interesul specialiștilor nu se limitează însă la efectele asupra somnului. Modul în care societatea stabilește și organizează timpul poate avea consecințe diferite asupra oamenilor, în funcție de programul de lucru, responsabilitățile zilnice și condițiile în care își desfășoară activitățile.

De exemplu, persoanele care lucrează în ture, cele care trebuie să se trezească foarte devreme sau cele care au un program zilnic rigid pot resimți diferit schimbările de orar. În același timp, efectele nu sunt identice pentru toată lumea, deoarece organismul fiecărei persoane are propriul ritm de adaptare.

Profesoara Ruth Ogden a făcut un studiu

Studiul analizează modul în care oamenii percep trecerea timpului. Interesul profesoarei Ruth Ogden, de la Universitatea Liverpool John Moores, pentru acest fenomen a apărut după ce a fost implicată într-un accident de mașină, în urma căruia a avut senzația că timpul încetinește.

„Timpul este un element extrem de trecut cu vederea al psihologiei. Viețile noastre sunt structurate de un ceas și cu toții avem o reprezentare internă a timpului, dar înțelegem foarte slab modul în care oamenii percep timpul și dacă am putea modifica experiențele oamenilor în timp pentru a crea îmbunătățiri ale bunăstării”, se arată în studiu.

Când trece România la ora de iarnă. Ziua în care se dau ceasurile înapoi

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
O nouă lovitură pentru fotbalul românesc! Eugeniu Goicea, fostul președinte de la Petrolul, a murit
O nouă lovitură pentru fotbalul românesc! Eugeniu Goicea, fostul președinte de la Petrolul, a murit
Coca Cola a scos doze de doar 150 ml. Reacția unei românce: „Dintr-o înghițitură le-ai dat gata”. Cât costă
Coca Cola a scos doze de doar 150 ml. Reacția unei românce: „Dintr-o înghițitură le-ai dat gata”. Cât costă
3.300 lei amendă în 2026, pentru toți șoferii români care au acest obiect banal în mașină. Puțini știu că nu au voie
3.300 lei amendă în 2026, pentru toți șoferii români care au acest obiect banal în mașină. Puțini știu că nu au voie
Cele 3 zodii care trec printr-o cumpănă. Urmează o perioadă de dezamăgiri
Cele 3 zodii care trec printr-o cumpănă. Urmează o perioadă de dezamăgiri
Un bloc cu 8 etaje din Drumul Taberei, evacuat după apariția unei fisuri de mari dimensiuni. Un locatar a sunat la 112
Un bloc cu 8 etaje din Drumul Taberei, evacuat după apariția unei fisuri de mari dimensiuni. Un locatar a sunat la 112
„Mi-era teamă să REFUZ”! Scandal în jurul lui Alexandru Toader. O studentă susține că acesta ar fi încercat să o sărute
Mediafax
„Mi-era teamă să REFUZ”! Scandal în jurul lui Alexandru Toader. O studentă susține că acesta ar fi încercat să o sărute
Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
Gandul.ro
Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Prosport.ro
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
„Noapte înstelată”, capodopera lui Van Gogh, ascunde un mister vechi de peste un secol. Ce au descoperit cercetătorii
Adevarul
„Noapte înstelată”, capodopera lui Van Gogh, ascunde un mister vechi de peste un secol. Ce au descoperit cercetătorii
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
Digi24
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
INCREDIBIL! Cum ar fi acționat Alexandru Toader, FIUL fostului ministru al Justiției, cu studentele. Procurorii descriu un tipar REPETAT
Mediafax
INCREDIBIL! Cum ar fi acționat Alexandru Toader, FIUL fostului ministru al Justiției, cu studentele. Procurorii descriu un tipar REPETAT
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Cum a ajuns la 53 kg? Imagini incendiare cu soția lui Smiley
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Cum a ajuns la 53 kg? Imagini incendiare cu soția lui Smiley
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Prosport.ro
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Scandal după podcastul Mihaelei Tatu! A corectat-o pe Minodora, iar internetul a explodat: „Nu am mai putut să mă uit”
Click.ro
Scandal după podcastul Mihaelei Tatu! A corectat-o pe Minodora, iar internetul a explodat: „Nu am mai putut să mă uit”
Milioane de oameni iau aceste suplimente pentru memorie. Un studiu de doi ani arată că nu au efectul așteptat
Digi 24
Milioane de oameni iau aceste suplimente pentru memorie. Un studiu de doi ani arată că nu au efectul așteptat
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
Digi24
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Rusia ar fi dezvoltat o rachetă de croazieră mai ieftină, cu rază de 1.200 km. Ce se știe despre Filin
go4it.ro
Rusia ar fi dezvoltat o rachetă de croazieră mai ieftină, cu rază de 1.200 km. Ce se știe despre Filin
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
Gandul.ro
Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.