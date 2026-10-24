Doliu în lumea fotbalului! A murit Viorel Păunescu

Doliu în lumea fotbalului! A murit Viorel Păunescu
Doliu în lumea fotbalului! A murit Viorel Păunescu
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Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei București din perioada 1998-2003, a murit în dimineața zilei de 24 octombrie. Avea 91 de ani.

Fostul oficial al roș-albaștrilor reprezenta o apariție tot mai rară în ultimii ani, din cauza problemelor medicale. Viorel Păunescu se lupta de câțiva ani cu o boală grea, Alzheimer. În trecut, fostul președinte al Stelei s-a confruntat cu nu mai puțin de cinci hernii.

De la handbalul de performanță la conducerea Stelei

Originar din Fărcășești, Viorel Păunescu a practicat handbalul în 11 în tinerețe. El a evoluat pentru două dintre cele mai importante cluburi sportive din România: Steaua și Dinamo. Activitatea sa sportivă s-a desfășurat în anii ’50 și ’60, perioadă în care a îmbrăcat și tricoul echipei naționale a României de handbal în 11.

Apoi, Păunescu și-a îndreptat atenția către managementul sportiv și a ajuns să ocupe una dintre cele mai importante funcții din fotbalul românesc. A fost președintele Stelei în perioada 1998-2003, într-o etapă marcată de schimbări importante în organizarea clubului.

În timpul mandatului său, Viorel Păunescu a preluat echipa de fotbal de la Ministerul Apărării Naționale și a înființat Asociația Fotbal Club Steaua București (AFC Steaua). Ulterior, locul echipei în prima ligă a fost preluat de societatea comercială Fotbal Club Steaua București SA, formațiune asociată cu Gigi Becali.

Într-o declarație acordată în 2023, Păunescu a explicat că nu s-a implicat în momentul preluării echipei și că a ales să se retragă din acel proces. Totodată, a vorbit despre perioada petrecută la club și despre relațiile pe care le-a păstrat de-a lungul anilor.

„Când s-a făcut preluarea eu nu m-am băgat, m-am retras. Am avut o perioadă bună atunci, am luat titlul cu Victor Pițurcă. Steaua este cea a Armatei, ea a câștigat Liga Campionilor, echipa din Liga 2.

Suporterii mă respectă și mă sună și în ziua de azi, vorbesc cu ei. FCSB are treaba ei, eu am rămas în relații bune cu Gigi Becali”, declara Viorel Păunescu în 2023.

Viorel Păunescu a avut un singur regret / Sursa foto: Social media

Marele regret al lui Viorel Păunescu

Într-un interviu acordat în 2010, fostul președinte al Stelei mărturisea că, dacă ar avea posibilitatea să-și retrăiască viața, ar alege din nou România și aceleași domenii de activitate: sportul și turismul. Cu toate acestea, recunoștea că experiențele acumulate l-ar fi făcut să abordeze anumite situații cu mai multă prudență.

„Dacă ar fi să mă mai nasc o dată, aş vrea să fie tot în România, aş face tot ce am făcut până acum ­ sport şi turism, domenii în care am fost lider şi idol pentru cei tineri. Ar trebui să fiu mai puţin credul, să fiu mai puţin sentimental”, declara Viorel Păunescu, pentru Jurnalul.

Parcursul său profesional a îmbinat astfel două domenii diferite, sportul și turismul. Fostul președinte al Stelei a ocupat poziții de conducere și a avut un rol important în mai multe momente ale vieții publice din România.

În ultimii ani, Viorel Păunescu s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, printre care boala Alzheimer. În trecut, fostul conducător al Stelei a dezvăluit că suferise și de cinci hernii. În ultima perioadă, unul dintre cei care i-au fost alături a fost Victor Pițurcă, fostul antrenor al roș-albaștrilor și unul dintre colaboratorii săi din perioada petrecută la clubul din Ghencea.

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