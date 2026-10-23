Manuel Otto a murit la 30 de ani. Motivul pentru care s-a stins creatorul unuia dintre cele mai celebre jocuri video

Manuel Otto a murit la 30 de ani. Motivul pentru care s-a stins creatorul unuia dintre cele mai celebre jocuri video
Emanuel Otto a murit în utma unui incendiu / Sursa foto: Facebook
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Manuel Otto, un influencer german și creator de jocuri video, a murit la vârsta de 30 de ani, în timp ce transmitea live pe o platformă. Vestea tragică a fost confirmată de reprezentanții companiei din spatele jocului Stick Run, proiectul care l-a făcut cunoscut în mediul online și care a adunat milioane de jucători de-a lungul anilor.

Otto a devenit cunoscut încă din adolescență, când a dezvoltat Stick Run, un joc în care utilizatorii controlează un personaj stilizat, asemănător unui omuleț din bețe, și trebuie să evite obstacolele pentru a acumula puncte și monede. Proiectul a fost lansat inițial pe Facebook, în 2010, pe când creatorul său avea doar 14 ani.

Ulterior, în 2013, jocul a ajuns și pe dispozitivele mobile cu sisteme de operare Android și iOS, câștigând și mai multă popularitate. În 2019, Manuel Otto a anunțat că lucrează la o continuare a jocului, intitulată Stick Run 2.

Manuel Otto a murit la 30 de ani

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, trupul său a fost descoperit marți, după ce autoritățile au intervenit în urma unui incendiu semnalat într-o încăpere de la mansarda unei proprietăți din localitatea bavareză Breitbrunn am Chiemsee. Numeroși utilizatori care urmăreau transmisiunea în direct au fost martori la imaginile cu incendiul.

Echipa Stick Run și-a exprimat regretul pentru pierderea celui care a creat jocul, subliniind impactul muncii sale asupra colegilor și asupra generațiilor de utilizatori care au crescut jucându-l.

„Cu inima grea confirmăm și anunțăm trecerea în neființă a creatorului, dezvoltatorului și colegului nostru Stick Runner, Marc-Manuel Alexander Otto. Astăzi deplângem nu doar pierderea creatorului nostru, ci și a unui coleg Stick Runner a cărui muncă a devenit o parte din viețile noastre. Moștenirea lui va trăi prin fiecare amintire, fiecare cursă și fiecare jucător care a crescut jucând Stick Run”, au transmis reprezentanții jocului.

Sursa foto: social media

După apariția informațiilor despre incident, platforma de streaming a eliminat rapid canalul și înregistrarea transmisiunii, pentru a împiedica redistribuirea imaginilor. Reprezentanții au transmis că sănătatea mintală și bunăstarea comunității sunt prioritare și au încurajat persoanele care trec prin momente dificile să solicite ajutor specializat.

„Ceea ce s-a întâmplat este oribil, iar sănătatea mintală și starea de bine a comunității noastre contează enorm pentru noi. Îi încurajăm pe toți cei care s-ar putea confrunta cu dificultăți să caute sprijin și oferim instrumente pe Twitch pentru a ajuta oamenii să ia legătura cu resurse locale de sănătate mintală din zona lor.”, a fost mesajul transmis după incident.

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