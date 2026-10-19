Cum arăta ispita Narcis Bujor în liceu, fără mușchi și fără tatuaje. Imaginile din Tecuci pe care „fiorosul” de la Insula Iubirii le-ar vrea șterse

Cum arăta ispita Narcis Bujor în liceu, fără mușchi și fără tatuaje. Imaginile din Tecuci pe care "fiorosul" de la Insula Iubirii le-ar vrea șterse
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Narcis Bujor/ sursa foto: colaj CANCAN
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Narcis Bujor este una dintre ispitele al căror nume este pe buzele tuturor în ultimele zile. Acesta a reușit să o facă pe concurenta Bianca Iotu să cadă pradă tentației. Deși în prezent are un corp de invidiat, puțini știu cum arăta în liceu, fără mușchi și fără tatuaje, dar noi avem imaginile. 

Ispita are 33 de ani, o înălțime impunătoare de 194 de centimetri, este tattoo artist și a devenit cunoscut publicului în urma participării sale la Insula Iubirii, în sezoanele nouă și zece. Dacă în sezonul anterior doar s-a apropiat de concurente, ei bine, în ediția de anul acesta Narcis Bujor s-a iubit cu Bianca Iotu, una dintre concurente. Ea a fost atrasă de bărbat încă din prima seară și flacăra s-a aprins pe insulă, dar oare o mai atrăgea dacă arăta cum era pe vremea când era la liceu? Pe atunci, ispita cântărea mai puține kilograme, nu era un pachet de mușchi și nici nu avea tatuaje, ci era un simplu tânăr din Tecuci. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Narcis Bujor cu sora și mama lui/ sursa foto: social media

Narcis Bujor cu sora și mama lui/ sursa foto: social media

Cum arăta ispita Narcis Bujor în liceu, fără mușchi și fără tatuaje

Narcis Bujor a atras privirile la Insula Iubirii. Acesta are mușchi, pătrățele și multe tatuaje. Totuși, el a obținut fizicul de invidat de-a lungul timpului, cu mult efort depus. În imagini se poate observa cum ispita nu avea în urmă cu câțiva ani atât de multe tatuaje, însă pasiunea s-a tranformat în job încă din 2019.

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Pe de altă parte, în 2021 a plecat din Tecuci și s-a mutat în București, iar în 2022 în Timișoara. În perioada liceului și câțiva ani după, Narcis avea mai puține kilograme și un fizic în formare. Astfel, cu multă muncă la sala de fitness a ajuns la fizicul ispitei masculine de astăzi!

Narcis Bujor/ sursa foto: social media

Narcis Bujor/ sursa foto: social media

Narcis Bujor l-a umilit pe Remi Dobre la bonfire

Deși are mulți admiratori, după ce i-a furat iubita lui Remi Dobre și a avut relații intime cu ea, lucrurile s-au schimbat. Acesta va sta față în față cu fostul partener al Biancăi Iotu în cadrul unui bonfire, însă schimbul de replici tăioase și umilința la care l-a supus pe tânăr a generat reacții în mediul online. Ispita ar fi fost agresiv cu el și i-ar fi adresat cuvinte grele.

„Ironii nu ne permitem. Eu nu fac ironii cu tine. Aici nu e un joc de remi sau jocul lui Remi, știu piesele de pe tabla ta și tu nu le știi de pe a mea, așa că te sfătuiesc să fii tare atent ce scoți pe gură. Prietene, dacă mă faci mincinos ne supărăm”, sunt replicile tăioase ale lui Narcis Bujor.

VEZI ȘI: Narcis Bujor, prima reacție după scenele intime cu Bianca Iotu. Mesajul care a atras atenția

Prințul Marco a reacționat, după ce Remi a fost umilit de Narcis la bonfire-ul de confruntare. Ispita doar ce îi stricase relația

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