Prințul Marco a reacționat, după ce Remi a fost umilit de Narcis la bonfire-ul de confruntare. Ispita doar ce îi stricase relația

Prințul Marco/ sursa foto: colaj CANCAN
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După ce Bianca Iotu și Narcis Bujor s-au iubit, iar Remi Dobre a văzut imaginile, Radu Vâlcan a organizat un bonfire special care se va difuza în ediția următoare. Din trailer se poate observa cum tânărul este umilit de cel care i-a furat iubita, iar reacțiile deja au început să apară. 

Relația dintre Bianca Iotu și Remi Dobre a ajuns la final în cadrul Insula Iubirii. Blondina nu s-a mai abținut și s-a iubit cu Narcis, așadar urmează bonfire-ul de confruntare între ispita masculină și fostul partener. Între cei doi există un schimb de replici tăioase, iar ceea ce a atras atenția tuturor este cum Narcis îl umilește pe Remi. Printre cei care au reacționat se numără Prințul Marco, care a răbufnit, menționând că se aștepta la un astfel de comportament din partea ispitei. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Prințul Marco a reacționat, după ce Remi a fost umilit de Narcis la bonfire-ul de confruntare

Prințul Marco s-a arătat indignat de faptul că Bianca Iotu l-a înșelat pe Remi Dobre. Totuși, ce l-a deranjat și mai tare pe concurentul de la Insula Iubirii este că Narcis l-a umilit pe tânăr la bonfire-ul de confruntare.

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El a făcut un videoclip în mediul online în care spunea că încă de la prezentarea ispitelor și-a dat seama de comportamentul lui Narcis. Mai mult decât atât, l-a numit fals și agresiv, mai ales atunci când nu mai urmărește replicile scrise.

„Acum v-ați dat seama de ce la prezentarea ispitelor am fost eu mai înfipt cu ei. Pentru că dacă îi cunoșteam deja din sezonul trecut știam cine e fals și cine e mincinos și cine vrea să vină la tine cu «te ajut, că sunt bărbatul perfect» și dacă îi oprești discursul ăla pe care și l-au scris pe o foaie, pe o carte și-l oprești în a spune cu «știu eu ce am pe tablă» și dacă îl oprești un pic, acolo se pierde, dacă pierde discursul se duc neuronii în altă parte și gata te amenință. Ați văzut cum a reacționat acest bărbat de 40 de ani la un copil. Poftiți”, a declarat Prințul Marco, pe TikTok.

Prințul Marco/ sursa foto: captură video TikTok

Prințul Marco/ sursa foto: captură video TikTok

Remi Dobre, umilit de Narcis

În ediția următoare are loc confruntarea. Narcis și Remi vor fi față în față, însă ispita nu se poate abține și îi dă replici tăioase. El a subliniat că ar trebui să vorbească foarte atent cu el, mai ales că nu îl cunoaște.

Mai mult decât atât, ispita l-a amenințat pe concurent, umilindu-l astfel pe Remi încă o dată după ce i-a furat iubita.

„Ironii nu ne permitem. Eu nu fac ironii cu tine. Aici nu e un joc de remi sau jocul lui Remi, știu piesele de pe tabla ta și tu nu le știi de pe a mea, așa că te sfătuiesc să fii tare atent ce scoți pe gură. Prietene, dacă mă faci mincinos ne supărăm”, sunt replicile tăioase ale lui Narcis Bujor.

VEZI ȘI: Narcis nu e primul bărbat cu care Bianca l-a ”tradus” pe Remi. Când s-a întâmplat totul

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