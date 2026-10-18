Remi, umilit și amenințat de Narcis după ce i-a furat iubita la Insula iubirii: ”Prietene, ne supărăm”

Remi, umilit și amenințat de Narcis după ce i-a furat iubita la Insula iubirii: ”Prietene, ne supărăm”
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Biana Iotu, Narcis Bujor și Remi Dobre/ sursa foto: colaj CANCAN
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S-a aprins flacăra ispitei la Insula Iubirii! Bianca Iotu s-a iubit cu Narcis Bujor, iar apoi a pus punct relației cu Remi Dobre. Concurentul a văzut imaginile, iar în ediția viitoare va fi pus față în față cu cel care i-a furat partenera. 

După o relație de trei ani, cu suișuri și coborâșuri, Bianca Iotu și Remi Dobre au decis să pună punct în cadrul emisiunii Insula Iubirii. Blondina nu mai avea sentimente față de el, așa că a întreținut relații intime cu Narcis Bujor, una dintre ispitele masculine. Tânărul a văzut imaginile, iar apoi a confirmat că este un bărbat singur. În episodul următor, Remi și Narcis vor avea parte de un bonfire special, dar care se lasă cu amenințări și cuvinte umilitoare. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Remi, umilit și amenințat de Narcis după ce i-a furat iubita la Insula Iubirii

Bianca Iotu este una dintre concurentele care a călcat strâmb la Insula Iubirii, sezonul X. Aceasta s-a dus pe plajă cu Narcis, s-au deschis întru totul, s-au sărutat chiar și în mare, iar apoi, repetând scenariul de anul trecut, s-au dus în baie și s-au iubit. Flacăra ispitei s-a aprins, așadar Remi a fost chemat la bonfire pentru a vedea imaginile. De acolo, el a plecat înapoi în vilă ca un bărbat singur.

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Cu toate acestea, umilința nu se încheie. În ediția viitoare, va fi pus față în față cu cel care i-a furat iubita. Cei doi au o discuție aprinsă, în care tânărul este amenințat de Narcis. Ispita masculină i-a spus concurentului că nu ar trebui să își permită ironii, mai ales că nu îl cunoaște. Totodată, Narcis s-a simțit deranjat de o replică a lui Remi, iar spiritele s-au încins între ei.

Remi Dobre și Narcis Bujor/ sursa foto: captură video Antena 1

Remi Dobre și Narcis Bujor/ sursa foto: captură video Antena 1

„Ironii nu ne permitem. Eu nu fac ironii cu tine. Aici nu e un joc de remi sau jocul lui Remi, știu piesele de pe tabla ta și tu nu le știi de pe a mea, așa că te sfătuiesc să fii tare atent ce scoți pe gură. Prietene, dacă mă faci mincinos ne supărăm”, sunt replicile tăioase ale lui Narcis Bujor.

VEZI ȘI: Bianca Iotu și Narcis Bujor, tot mai apropiați. Decizia luată de ispita de la Insula Iubirii

Fratele Biancăi Iotu a reacționat după ce concurenta s-a iubit cu Narcis Bujor. Ce le-a spus celor care o judecă

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