Bianca Iotu și Narcis Bujor, tot mai apropiați. Decizia luată de ispita de la Insula Iubirii

Bianca Iotu și Narcis Bujor, tot mai apropiați. Decizia luată de ispita de la Insula Iubirii
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Ce decizie a luat Narcis după momentele intime cu Bianca
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Bianca Iotu a făcut un pas important alături de Narcis Bujor la Insula Iubirii 2026, și pare că a lăsat definitiv în urmă relația cu Remi Dobre. După momentele intime petrecute împreună, ispita a luat o decizie în privința concurentei în ediția din 17 octombrie.

Apropierea dintre Bianca Iotu și Narcis Bujor s-a intensificat după o discuție purtată pe plajă, unde cei doi s-au sărutat și au petrecut clipe tandre departe de ceilalți participanți. Ulterior, cei doi s-au retras în cameră, unde au continuat momentele de intimitate.

Bianca a recunoscut că nu regretă deloc ceea ce s-a întâmplat și că ar repeta experiența fără să schimbe nimic. Mai mult, concurenta a mărturisit că se simte apreciată și protejată în preajma lui Narcis, lucruri care i-au lipsit în ultima perioadă.

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Ce decizie a luat Narcis Bujor după momentele intime

În timp ce Bianca pare hotărâtă să se bucure de noua apropiere, Narcis a ales să fie discret în privința celor întâmplate. După ce au petrecut câteva momente împreună în pat, ispita a decis să se întoarcă în camera lui, pentru a evita să atragă atenția celorlalte fete și să transforme situația într-un subiect de discuție în vilă.

Deși a recunoscut că s-a bucurat de experiența alături de concurentă, Narcis a observat că Bianca a părut puțin tristă în momentul în care el a plecat. Cu toate acestea, ispita nu vrea să o pună într-o situație neplăcută și a luat decizia de a nu forța lucrurile. Acesta își dorește ca următorul pas să vină din partea Biancăi, dacă ea va simți că vrea să continue apropierea.

„S-a bucurat de moment. Ne-am bucurat amândoi! Ca să evit să fiu văzut de celelalte fete și să dau sfoară în țară, m-am dus la mine în cameră. A părut puțin tristă când am plecat”, a declarat Narcis Bujor, la Insula Iubirii.

Sursa foto: Captură Antena 1

Între timp, concurenta susține că sentimentele pentru Remi Dobre s-au schimbat și că își dorește să facă alegeri care să o ajute să fie fericită. Rămâne de văzut dacă legătura cu Narcis va deveni mai mult decât o experiență trăită pe insulă.

„Nu mi-a mai zis nimeni «Fă ce simți, fă ce vrei, eu sunt aici, în spatele tău, să te prind» și grija asta pe care mi-o poartă. Mă ținea așa în brațe și mă gândeam că de mult nu am mai fost ținută așa în brațe. (…) Important e că mi-a redat zâmbetul acesta. Eu m-am bucurat. Nu, zero, Doamne… nimic, aș mai face-o de o mie de ori, în aceeași ordine!”, a declarat Bianca Iotu la testimonial.

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