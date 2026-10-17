Bianca Iotu și Narcis Bujor, tot mai apropiați. Decizia luată de ispita de la Insula Iubirii

Bianca Iotu a făcut un pas important alături de Narcis Bujor la Insula Iubirii 2026, și pare că a lăsat definitiv în urmă relația cu Remi Dobre. După momentele intime petrecute împreună, ispita a luat o decizie în privința concurentei în ediția din 17 octombrie.

Apropierea dintre Bianca Iotu și Narcis Bujor s-a intensificat după o discuție purtată pe plajă, unde cei doi s-au sărutat și au petrecut clipe tandre departe de ceilalți participanți. Ulterior, cei doi s-au retras în cameră, unde au continuat momentele de intimitate.

Bianca a recunoscut că nu regretă deloc ceea ce s-a întâmplat și că ar repeta experiența fără să schimbe nimic. Mai mult, concurenta a mărturisit că se simte apreciată și protejată în preajma lui Narcis, lucruri care i-au lipsit în ultima perioadă.

Ce decizie a luat Narcis Bujor după momentele intime

În timp ce Bianca pare hotărâtă să se bucure de noua apropiere, Narcis a ales să fie discret în privința celor întâmplate. După ce au petrecut câteva momente împreună în pat, ispita a decis să se întoarcă în camera lui, pentru a evita să atragă atenția celorlalte fete și să transforme situația într-un subiect de discuție în vilă.

Deși a recunoscut că s-a bucurat de experiența alături de concurentă, Narcis a observat că Bianca a părut puțin tristă în momentul în care el a plecat. Cu toate acestea, ispita nu vrea să o pună într-o situație neplăcută și a luat decizia de a nu forța lucrurile. Acesta își dorește ca următorul pas să vină din partea Biancăi, dacă ea va simți că vrea să continue apropierea.

„S-a bucurat de moment. Ne-am bucurat amândoi! Ca să evit să fiu văzut de celelalte fete și să dau sfoară în țară, m-am dus la mine în cameră. A părut puțin tristă când am plecat”, a declarat Narcis Bujor, la Insula Iubirii.

Între timp, concurenta susține că sentimentele pentru Remi Dobre s-au schimbat și că își dorește să facă alegeri care să o ajute să fie fericită. Rămâne de văzut dacă legătura cu Narcis va deveni mai mult decât o experiență trăită pe insulă.

„Nu mi-a mai zis nimeni «Fă ce simți, fă ce vrei, eu sunt aici, în spatele tău, să te prind» și grija asta pe care mi-o poartă. Mă ținea așa în brațe și mă gândeam că de mult nu am mai fost ținută așa în brațe. (…) Important e că mi-a redat zâmbetul acesta. Eu m-am bucurat. Nu, zero, Doamne… nimic, aș mai face-o de o mie de ori, în aceeași ordine!”, a declarat Bianca Iotu la testimonial.

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