Bianca Iotu, prima reacție după ce și-a înșelat iubitul la Insula Iubirii: “Nu mi-a părut rău”

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Fanii Insula Iubirii așteaptă cu nerăbdare următoarele ediții pentru a vedea cum evoluează povestea dintre Bianca Iotu și Narcis Bujor. La finalul ultimei ediții au fost arătate câteva scene fierbinți între cei doi și toată lumea a înțeles ce va urma să se întâmple. Ei bine, internauții nu au mai așteptat să vadă tot contextul și au asaltat-o deja pe Bianca, iar acum aceasta a venit cu un răspuns. Ce spune despre secvența din baie.

Bianca Iotu (36 de ani) și Remi Dobre (24 de ani) au venit la Insula Iubirii cu o relație de trei ani. Cei doi și-au dorit să afle dacă povestea lor merită continuată, iar răspunsul a venit mai devreme decât se așteptau. După 11 zile petrecute în Thailanda, Bianca a renunțat la iubitul tinerel și a decis să își dea frâu liber sentimentelor alături de Narcis Bujor.

Bianca Iotu și Narcis Bujor, scene fierbinți

Fanii Insula Iubirii au fost alertați de teaserul pentru viitorul episod. Au fost arătate imagini care au demonstrat clar apropierea dintre Bianca și Narcis. După scenele fierbinți din mare, cei doi s-au mutat în cameră, iar mai apoi în baie – unde știm cu toții ce se întâmplă.

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Așadar, Bianca și Narcis ajung să aibă și primul contact intim, iar asta deja i-a ambalat serios pe fanii show-ului. Mulți nu au mai așteptat difuzarea întregului episod și au asaltat-o pe concurentă cu mesaje, unele nu prea frumoase.

Însă, Bianca Iotu nu s-a lăsat intimidată și a venit cu o replică vehementă pentru toți cei care îi judecă acum alegerile.

„Hai să lămurim o chestie, pentru că iar am devenit subiect național. Care este, măi, problema că am făcut s** la Insula Iubirii? Cu ce vă deranjează? Nu ați mai văzut scene de s** în televiziune? N-am inventat eu nici s***l, nici televizorul.

Eu înțeleg că emisiunea asta este făcută să vedem cine cade și cine nu cade în ispită. Dar de la asta până la hate, jigniri, amenințări, cuvinte urâte, e cale lungă. Și stați liniștiți, pudicilor, că nu o să mă vedeți dezbrăcată, nu o să-mi vedeți nici sânii, nici fundul, care se pare că vă preocupă pe toți. Atâta dramă că am făcut s** la televizor”, a reacționat Bianca, în mediul online.

Bianca Iotu, judecată aspru de fanii Insula Iubirii

„Nu mi-a părut rău după”

De asemenea, Bianca Iotu a mai ținut să clarifice și un alt aspect. Aceasta este vehementă și spune că nu regretă deloc ceea ce s-a întâmplat la Insula Iubirii. Și-a dorit apropierea de Narcis și a făcut totul conștient și nu din „vulnerabilitate”, după cum spun unii.

Mai mult, concurenta i-a pus la punct și pe cei care spun că, în fapt, l-ar fi forțat pe Narcis. Aceasta a punctat că ambii și-au dorit să împărtășească momentul intim și asta au și făcut.

„Și încă ceva, văd că tot asociați cuvântul vulnerabilă cu mine. Eu nu am fost vulnerabilă. Am fost foarte conștientă de alegerile mele. N-am suferit, n-am plâns, nu mi-a părut rău după. Dacă o femeie face s**, nu o face din suferință, din disperare sau pentru că este vulnerabilă. Uneori, o femeie își dorește să facă ceva. O face, trăiește experiența, trăiește momentul. Fix asta am făcut eu. M-am bucurat.

Și mai am un lucru care mă amuză. Îl ridicați în slăvi pe el că a vrut să facă ceva cu Nattasha, dar că a făcut s** cu mine. Dar eu sunt judecată. Mă întreb așa, credeți că eu la un 1,54 m l-am obligat pe omul ăla? L-am luat pe sus? L-am forțat? Sau există și varianta, greu de acceptat pentru unii, că a fost o alegere în doi? Că amândoi ne-am dorit? Și bucurați-vă de viață, că viața e scurtă. Și nu mai căutați motive să urâți oameni pe care nici măcar nu-i cunoașteți”, a mai spus Bianca.

 

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