Câte clase și ce studii are Remi de la Insula Iubirii, de fapt. Fosta lui iubită, Bianca Iotu, l-a dat de gol

Remi Dobre este unul dintre cei care a acceptat să își testeze relația la Insula Iubirii. Acesta a mers în Thailanda alături de partenera sa Bianca Iotu, însă pare că pentru el expunerea publică a fost mai importantă decât testul în sine. În prezent, tânărul este creator de conținut, iar expunerea de la Insula Iubirii putem spune că l-a ajutat. Dar, Remi are pregătire într-un alt domeniu și nu a ezitat să se laude cu asta.

Încă din primele ediții Insula Iubirii, Remi a fost acuzat că are o atitudine ușor arogantă și se crede superior față de restul. Ei bine, după cum chiar Bianca a dezvăluit, se pare că această superioritate vine din faptul că tânărul a avut un parcurs academic exemplar. A terminat facultatea cu nota 10, iar acest aspect i-a adus multă încredere în sine.

„El se crede așa mai important, nu vorbește cu toată lumea. Se simte superior. Este un băiat foarte deștept. Asta ajută, adică faptul că a terminat facultatea cu notă foarte mare îl ajută să aibă așa un boost de încredere când vorbește cu oamenii. A terminat cu 10”, a mărturisit Bianca Iotu.

Ce studii are Remi de la Insula Iubirii

Așa cum a declarat la începutul emisiunii de la Antena 1, Remi este de fapt contabil, iar pentru o bună perioadă a practicat această meserie. Tânărul a absolvit liceul economic, iar mai apoi a ales să continue pe aceeași direcție.

După liceu, Remi s-a înscris la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul ASE București (Academia de Studii Economice), iar licența a obținut-o cu nota 10.

„Am făcut Contabilitate, liceul economic, licență la ASE, pe care, apropo, am terminat-o cu 10. Nu că mă laud, dar așa, ca fapt divers”, le-a spus Remi Dobre celorlalți concurenți de la Insula Iubirii.

Mai mult, în timpul facultății, Remi Dobre a avut și o experiență de studiu în străinătate. Acesta a petrecut un semestru la School of Business din cadrul University of Iceland, în cadrul unui schimb de experiență.

Remi nu s-a mulțumit doar cu facultatea, iar după ce a absolvit-o cu brio, și-a continuat traseul educațional și cu un master în Contabilitate. La momentul filmărilor, acesta spunea că mai avea ultima sesiune de susținut.

Iar cum de contabilitate s-a săturat și nici prezența în mediul online nu îi mai aduce multă satisfacție, Remi a decis să testeze un nou domeniu. Pe lângă masterul în Contabilitate, acesta urmează și un curs de evaluator pentru proprietăți imobiliare.

„(…) apoi masterul de Contabilitate, acum am ultima sesiune, în iunie. Mai am în desfășurare un curs de evaluator pentru proprietăți imobiliare”, a mai spus Remi la Insula Iubirii.

CITEȘTE ȘI:

Jaguarul i-a furat-o pe Daniela Pană lui Remi? Imagini cu cele două ispite, împreună în București

Imaginile unei infidelități programate. Momentul în care Bianca Iotu îl înșală pe Remi cu Narcis Bujor