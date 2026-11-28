Conexiunea dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu este din ce în ce mai evidentă la Insula Iubirii. Pilotul vrea să intre deja în familia tinerei, și nu oricum! Aflați la dream date, bărbatul s-a gândit deja cum să o cucerească pe mama ei.

În ediția de vineri, 27 noiembrie, Claudia Ion și Eduard Vlădescu au avut parte de un dream date. Aceștia au plecat din vilă pentru 24 de ore și au petrecut timp de calitate împreună. Întâlnirea a început cu o sesiune de shopping, acolo unde pilotul și-a exprimat dorința de a-i întâlni familia șatenei. Bărbatul a fost extrem de atent la detalii, astfel că s-a gândit la prima întâlnire cu mama Claudiei. Tocmai din acest motiv, nu a ezitat și i-a cumpărat un cadou. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Eduard Vlădescu vrea să intre în familia Claudiei Ion

Înainte de a ajunge la resortul de lux, unde și-au petrecut noaptea, Claudia Ion și Eduard Vlădescu au făcut diverse activități. Cei doi au ajuns la animale sălbatice, le-au mângâiat și au făcut poze îndeaproape. Ulterior, aceștia și-au creat propriul parfum. Însă ce a atras atenția la dream date este gestul pilotului.

Conexiunea puternică pe care și-au creat-o la Insula Iubirii, l-a determinat pe bărbat să își exprime dorința de a intra în familia Claudiei. Acesta pare că vrea o relație serioasă și cum altfel să nu o concretizeze dacă nu cu o întâlnire cu mama tinerei. Ispita i-a cumpărat femeii o eșarfă, după ce a spus că nu poate să meargă la ea cu mâna goală.

Ce s-a întâmplat la dream date?

După momentele de tandrețe, ispita și concurenta au ajuns la resortul de lux din Thailanda. Aceștia s-au bucurat de un decor de poveste, perfect pentru un cuplu la început de drum. Cei doi au luat cina, și-au adresat cuvinte frumoase, însă seara a continuat într-o altă notă. Atunci când noaptea s-a lăsat, Eduard Vlădescu s-a arătat nemulțumit de faptul că sunt prea multe camere de filmat în incintă. Pilotul a vrut să iasă pentru câteva minute să vorbească cu Claudia, însă ea nu a fost de acord.

Mai mult decât atât, bărbatul a pus un prosop pe camera de filmat, însă producția l-a atenționat imediat. Momentul romantic s-a transformat rapid într-unul plin de reproșuri și supărări, astfel că seara s-a încheiat cu cei doi dormind spate în spate. Pe de altă parte, dimineața i-a găsit îmbrățișați și împăcați, gata să se pregătească de bonfire-ul final.

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Cei 2 concurenți care s-au întors de la Insula Iubirii cu ispitele. Au fost fotografiați împreună pe Aeroportul Otopeni