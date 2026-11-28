În ediția de vineri, 27 noiembrie, au avut loc dream date-urile. Ultimele întâlniri dintre ispite și concurenții de pe Insula Iubirii s-au lăsat cu momente intime, atingeri și surprize. Claudia Ion și pilotul Eduard Vlădescu abia s-au abținut să nu facă amor în fața camerelor de filmat.

Claudia Ion și pilotul Eduard au avut parte de un dream date cu năbădăi. După o zi petrecută la shopping și la templul leilor, cei doi au ajuns în camera de hotel. La prima vedere a părut că totul este sub control, însă, după cum el a declarat, pilotul Eduard s-a lăsat dus de val și ar fi făcut aproape orice ca să scape de camerele video și să petrecă momente intime alături de Claudia. După ce s-au chinut câteva ore să obțină o noapte de amor în doi, pilotul și Claudia s-au culcat spate-n spate.

Claudia: Chinurile iadului, așa e dream date-ul ăsta. Mi-a fost greu… Nu poți să faci nimic, că nu pot să mă manifest. Eduard: Aș fi vrut să fim în același loc, dar cu altă conjunctură. Fără „ochi” pe noi, să putem să fim cât mai relaxați. Dar am intrat în piscină și am continuat cu momentele noaste mai romantice,de cuplu… mai intime. Știm că suntem filmați din toate unghiurile, suntem terorizați. Nu mai avem acum motive de ascuns doar că anumite gesturi să nu fie prea mult.

Inițial, după câteva săruturi pasionale și atingeri cu lumina stinsă, pilotul „a pierdut semnalul” și a început să caute tot felul de motive ca să plece din vilă. Nici el nu știa unde vrea să fugă, ideea era să ajungă într-un loc unde nu sunt camere de filmat.

Eduard: Eu am început să am numai idei proaste. Claudia: Cu domnul Eduard nu am mai putut să ne înțelegem. Era foarte agitat. La un moment dat a vrut să părăsească incinta. Eduard: Aș fi vrut să mă pup cu ea mai pasional, nu neapărat să mergem „ma departe”, dar să fiu relaxat complet. Voiam să plec pe plajă, să plec de acolo. Asta era senzația. Era momentul în care nu mai suportam să se uite cineva al mine, după 30 de zile petrecute în vilă. Claudia: El s-a supărat pe mine că nu îl susțin. Eduard: Nu m-a deranjat Claudia, m-a deranjat situația în sine. Claudia: Mă rog, până la urmă ne-am împăcat.

La un moment dat, Eduard a acoperit camera de filmat din dormitor cu un prosop. Nu a durat mult până când producția s-a sesizat și un membru din echipă s-a prezentat în camera lor și i-a avertizat că încalcă regulamentul. Atât i-a trebuit Claudiei, care s-a supărat pe pilot deoarece nu și-a dorit să lase impresia că s-ar fi întâmplat ceva în acele minute de lipsă a imaginilor. După o altă ceartă pe acest subiect, cei doi au adormit spate-n spate și cu gândul la momentele pasionale ce ar fi putut avea loc la dream date-ul lor.

Eduard: Am mai ascultat muzică, apoi creierul meu a început să funcționeze sacadat. Noi nu vedeam decât o cameră. Una la piscină și una în cameră. Bănuiam că mai sunt și altele, dar nu asta era ideea. Ziceai că stă cineva cu ochelarii. Și m-am dus și am pus un prosop pe camera aia. Claudia: Iar ne-am certat pentru că eu nu voiam să las impresia de nimic. În același timp mă bucuram că nu ne vedem nimeni. A durat 3-4 minute schema fără cameră, apoi a venit cineva și ne-a zis să dăm prosopul de pe cameră. Eduard: Îmi pare rău, dar asta a fost reacția. S-a supărat puțin pe mine și s-a băgat al somn Claudia: Am adormit în salopetă… așa tare m-am supărat. Momentul meu cu Eduard o să se întâmple atunci când plecăm din emisiune. Atunci o să fiu relaxată total.

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