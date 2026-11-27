Insula Iubirii s-a terminat cu bine pentru Nattasha Black și Lorenzo. Cei doi au demonstrat că relația lor este puternică, iar pe parcursul experienței din Thailanda sentimentele dintre ei au crescut. Aceștia au avut parte de o revedere spectaculoasă, care a culminat cu o cerere în căsătorie. Mai mult, bruneta a mărturisit că acum este gata să facă „sacrificiul” suprem pentru partenerul său.

Una dintre concurentele Insula Iubirii care a atras atenția din prima în acest an este Nattasha Black. Inițial, aceasta a surprins prin look-ul său, iar mai apoi atenția a picat pe meseria pe care aceasta o practică. Bruneta este dominatoare de șapte ani, un job mai puțin popular, dar care îi aduce venituri frumoase.

Nattasha nu s-a ferit să vorbească despre meseria sa, despre care a spus că este foarte importantă pentru ea. Mai mult, dacă la începutul emisiunii aceasta declara că nu ar renunța la jobul său pentru nimic și nimeni, acum perspectiva acesteia s-a mai schimbat.

Nattasha, gata să facă „sacrificiul” suprem pentru Lorenzo

Ei bine, se pare că Insula Iubirii a schimbat-o pe Nattasha mai mult decât se aștepta. Săptămânile în care a stat departe de Lorenzo au făcut-o să realizeze că are lângă ea bărbatul potrivit din orice punct de vedere. Concurenta a recunoscut că acum este dispusă să renunțe la orice pentru partenerul său, inclusiv la jobul pe care îl are.

Experiența Insula Iubirii a făcut-o pe Nattasha să realizeze ce este cu adevărat important pentru ea, iar lucrurile materiale și reușitele profesionale au trecut în plan secund.

„Am învățat că el e omul pe care eu îl vreau lângă mine, e omul pe care îl vreau cel mai mult și pentru el aș renunța la orice, chiar și la munca mea”, a declarat Nattasha.

Reamintim că, la începutul experienței din Thailanda, Nattasha declara că jobul este foarte important pentru ea și spunea clar că nu ar renunța la el. Mai mult, deși Lorenzo mărturisea că și-ar dori să se întoarcă în România, partenera sa spunea că nu vrea să facă acest pas. Nu voia să renunțe la job și nici la viața pe care o are în Londra.

Acum, Lorenzo și Nattasha pornesc într-o nouă etapă a relației lor, una în care se prețuiesc mai mult și se pun unul pe altul pe primul loc. Momentul revederii și cererea în căsătorie au fost cât se poate de emoționante pentru ei.

„Când m-a luat în brațe am simțit că tot s-a terminat. Plângeam amândoi ca doi copii. Orice dor, orice durere, orice tristețe, orice gând au dispărut. Și m-am simțit liniștită, pentru că el e liniștea mea”, a mai declarat Nattasha.

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Foto: Instagram