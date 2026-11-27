Problemele soțului Magdei Pălimariu, după scandalul conjugal din România soldat cu emiterea unui ordin de protecție, par să ia amploare! Pe adresa pont@cancan.ro au sosit noi informații, de această dată referitoare la trecutul profesional al lui Ionuț Eriksen. Este vorba despre acuzații care vizează atât circumstanțele în care acesta s-ar fi despărțit de compania pe care a condus-o ani la rând, cât și studiile cu care se prezintă în CV. CANCAN.RO a făcut propriile verificări și există indicii serioase că nori negri s-au adunat și peste afacerile lui!

Ani la rând, Ionuț Eriksen a fost prezentat ca având o carieră prolifică în Norvegia, unde s-a stabilit în urmă cu 30 de ani. Director general al unui lanț de clinici stomatologice, dar și președinte al Camerei de Comerț Norvegiano-Române, cu studii economice menționate în CV, soțul vedetei Pro TV avea o carte de vizită impresionantă.

Numai că, potrivit informațiilor ajunse pe adresa redacției noastre, în culisele acestei povești de succes ar fi existat și episoade mai delicate.

O sursă care a solicitat protejarea identității susține că Ionuț Ionescu Eriksen ar fi fost concediat de la Eurodent, lanțul de clinici stomatologice pe care l-a condus, în urma unor presupuse nereguli financiare.

Redacției i-a fost transmisă inclusiv traducerea a ceea ce sursa prezintă drept dispozitivul unei hotărâri judecătorești pronunțate în Norvegia.

A dispărut și din acționariatul companiei

Potrivit textului primit, afaceristul ar fi fost obligat să achite societății Eurodent AS suma de 229.625 de coroane norvegiene, la care s-ar adăuga dobânzi începând cu 1 ianuarie 2022.

Și nu doar atât. Compania ar fi avut de recuperat de la fostul director inclusiv un calculator cu accesoriile aferente, în valoare de 28.439 de coroane norvegiene, un telefon iPhone 13 Pro Max, dar și cardul de acces și cheile spațiilor societății.

De asemenea, din textul transmis nu reiese natura presupusului debit, iar acuzațiile privind însușirea unor bani ai companiei nu au fost confirmate independent.

Dincolo de acuzațiile formulate de sursa noastră, există însă și informații publice care atestă, într-adevăr, schimbări majore intervenite în afacerile lui Eriksen din Norvegia.

Potrivit datelor privind structura acționariatului Eurodent Invest AS, consultate de CANCAN.RO pe platforma norvegiană Søkfirma, soțul Magdei Pălimariu deținea, în 2023, 10% din acțiunile societății. În 2024, acesta nu mai figura printre acționari, Eurodent AS ajungând să dețină integral compania.

În ce condiții s-a produs această schimbare rămâne însă un mister.

Și CV-ul afaceristului este pus sub semnul întrebării

Sursa care a contactat CANCAN.RO contestă inclusiv parcursul academic al soțului Magdei Pălimariu, susținând că acesta ar fi urmat doar câteva cursuri.

În prezentarea sa profesională, publicată pe platforma RePatriot, Eriksen figurează cu studii la BPP University din Londra, precum și la Næringsakademiet și MI/HiO din Oslo, în domenii precum managementul financiar și contabilitatea.

Cât despre Camera de Comerț Norvegiano-Română, al cărei statut este pus sub semnul întrebării de persoana care a contactat redacția, CANCAN.RO a consultat registrul oficial norvegian.

În ciuda titulaturii care poate lăsa impresia unei instituții cu caracter oficial, organizația condusă de soțul Magdei Pălimariu figurează, din punct de vedere juridic, ca o simplă asociație privată.

Iar un alt detaliu interesant este că sediul declarat al Camerei de Comerț coincide cu cel al companiei de servicii stomatologice Eurodent AS, de pe strada Akersgata, la numărul 16, în Oslo.

Cât privește restul afacerilor sale, potrivit datelor consultate de CANCAN.RO pe platforma norvegiană sokfirma.no, Eriksen mai deține participații în patru societăți și ocupă diverse funcții în șapte companii, care însumează doar șase angajați.

Interesant este că societatea cu cea mai mare cifră de afaceri dintre cele în care figurează soțul vedetei Pro TV (Knowledge Invest AS) nu activează în domeniul medical, ci în cel al zugrăvelilor și finisajelor.

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