Una dintre cele trei fiice ale arbitrului Gheorghe Moldovan își sărbătorește astăzi ziua de naștere, la aproape două luni de la moartea tatălui său. Cu această ocazie, mama copilei, Irina Vasilcan, a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Irina Vasilcan a marcat aniversarea fiicei sale printr-un videoclip publicat pe Facebook, pe care l-a însoțit de o urare pentru micuță.

„La mulți ani, soare!”, a scris soția lui Gheorghe Moldovan.

Gheorghe Moldovan a murit pe 28 septembrie, la vârsta de doar 30 de ani. La momentul tragediei, arbitrul din Republica Moldova și soția sa se aflau în proces de divorț.

Ce a povestit Irina Vasilcan despre căsnicia cu Gheorghe Moldovan

După moartea soțului său, Irina Vasilcan a acordat un interviu în cadrul podcastului „Monolog”, în care a vorbit despre relația lor și despre problemele apărute de-a lungul căsniciei.

Tânăra a susținut că soțul său devenise, cu timpul, extrem de gelos și de posesiv și că ar fi îndepărtat-o de persoanele apropiate.

Totodată, Irina Vasilcan a respins acuzațiile lansate de soțul său înainte de moarte și a explicat că, deși își dorea să pună capăt relației, nu și-a dorit niciodată ca acesta să pățească ceva rău.

Cum s-au cunoscut Gheorghe Moldovan și Irina Vasilcan

Cei doi s-au cunoscut în anul 2017, când Irina era încă elevă de liceu, iar Gheorghe era student. Un an mai târziu, chiar în ziua în care tânăra a împlinit 18 ani, acesta a cerut-o în căsătorie.

Cei doi aveau în comun și pasiunea pentru fotbal. Într-un interviu acordat în 2025, Irina dezvăluia că urma, la rândul său, cursurile unei școli de arbitri.

Tânăra explica la acea vreme că arbitrajul reprezenta pentru ea atât un hobby, cât și o posibilă sursă de venit.

Gheorghe Moldovan și Irina Vasilcan au avut împreună trei fiice.

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