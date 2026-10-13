Fratele lui Gheorghe Moldovan a prevestit moartea fostului arbitru? Ce s-a întâmplat în dimineața tragediei: „Nu înțeleg cum”

Fratele lui Gheorghe Moldovan a făcut o descoperire care l-a surprins profund la câteva săptămâni după moartea arbitrului. Dima Moldovan a verificat istoricul telefonului și a observat mai multe apeluri înregistrate în dimineața zilei în care s-a produs tragedia, apeluri despre care spune că nu își amintește să le fi efectuat.

Moartea lui Gheorghe Moldovan a lăsat în urmă multă suferință, dar și numeroase semne de întrebare pentru apropiații săi. Recent, fratele acestuia a analizat ultimele convorbiri telefonice și a observat existența unor apeluri pierdute care apar în propriul telefon, fără să își poată explica prezența lor.

Ce s-a întâmplat în dimineața tragediei

Dima Moldovan a povestit că, verificând istoricul apelurilor, a observat mai multe convorbiri efectuate în jurul orei 06:28, deși susține că în acel interval dormea. Potrivit acestuia, s-a trezit abia la ora 07:40 și își amintește clar că primul apel făcut în mod conștient către fratele său a fost la 07:49.

”Vă jur că nu înțeleg cum e posibilă chestia aceasta. În ziua aceea, la 07:40, m-am trezit și am ieșit din casă în fugă, am început să mai sun și l-am sunat pe el la 7:49. La 7.49, conștient, eu am ieșit și l-am sunat. Tot în ziua aceea, trei apeluri la 28, 29 la ora 6 dimineața. Eu l-am sunat sau telefonul meu a sunat singur. Nu înțeleg cum. Eu știu că l-am sunat la 7:49 când am ieșit din casă. Până atunci am dormit, exact la 7:40 m-am trezit”, a declarat Dima Moldovan pe rețelele sociale.

Soţia lui Gheorghe Moldovan a vorbit public despre moartea arbitrului

La o săptămână după tragedie, și Irina Vasilcan a vorbit public despre cele întâmplate. Femeia, care își exprimase anterior intenția de a divorța de Gheorghe Moldovan, a respins acuzațiile potrivit cărora i-ar fi dorit răul acestuia și a susținut că a încercat să îi ofere ajutor până în ultimul moment.

”Cred că este timpul să povestesc cum stau lucrurile cu adevărat. Sunt acuzată că din cauza mea a murit el, dar vreau să spun că nu e adevărat. Nu i-am dorit moartea lui, ba dimpotrivă, am încercat până în ultima secundă să îi salvez viața, punând viața mea și a copiilor mei în pericol”, a declarat Irina, soția lui Gheorghe Moldovan, în podcastul Monolog.

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