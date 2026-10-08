Și-a înșelat fostul arbitru Gheorghe Moldovan soția? Irina Vasilcan: „Venea acasă, făcea o baie și se ducea”

La aproape o săptămână de la înmormântarea arbitrului Gheorghe Moldovan, soția sa, Irina Vasilcan, a vorbit deschis despre relația pe care au avut-o și despre aspectele care au deranjat-o de-a lungul căsniciei.

În cadrul unui podcast, aceasta a mărturisit că partenerul ei s-a bucurat întotdeauna de foarte multă libertate și că nu i-a impus niciodată restricții legate de activitățile sale sau de timpul petrecut în afara casei.

Și-a înșelat fostul arbitru Gheorghe Moldovan soția?

Potrivit declarațiilor sale, unul dintre motivele de nemulțumire a fost comportamentul lui în mediul online. Irina a povestit că a observat în repetate rânduri că acesta interacționa frecvent cu postările mai multor femei și reacționa la diferite story-uri din rețelele de socializare, însă a ales să îi acorde încredere.

“Un aspect care pe mine m-a deranjat și i l-am spus de foarte multe ori lui Gheorghe a fost faptul că el a avut toată libertatea. A avut foarte mare libertate. Eu niciodată lui nu i-am spus: „Hai, poate nu te duci la fotbal, hai, poate nu faci aia sau nu te duci încolo sau nu faci cealaltă.” Întotdeauna a avut toată libertatea. El venea acasă, făcea o baie și se ducea. „Gheorghe, unde te duci?” „Mă duc, am o întâlnire, mă duc, sunt ocupat, mă duc la fotbal.” Am observat că el reacționa foarte des la diferite story-uri, aprecia postări, urmărea foarte multe fete, femei, răspundea la story-uri cu inimioare. Și eu îi spuneam cumva: „Gheorghe, crezi că e OK asta?” „Nu, ca-s prieteni, că pe asta o știu, că aia-i prietenă, că aia e o vecină, că aia e o verișoară.” Și eu iarăși am spus: „OK, bine.””

În continuarea mărturisirilor, soția arbitrului a explicat că nu a simțit niciodată nevoia să îl controleze sau să manifeste gelozie, întrucât îl considera o persoană matură și capabilă să gestioneze orice situație. Ea l-a descris drept un om sociabil, mereu înconjurat de oameni și implicat în numeroase activități și evenimente.

“Eu îl consideram un om foarte înțelept, cu un cap mai sus decât mine, cu un cap mai deștept decât mine. Și eu întotdeauna spuneam: „Gheorghe e înțelept și el o să poată să controleze toate lucrurile.” Da, el era foarte sociabil. El avea foarte mulți oameni în jurul, discuta cu mulți oameni. Deseori ne implicam în tabere, evanghelizări, diferite evenimente unde erau implicați foarte mulți tineri, tineri la fotbal, mămici de copii. În general, era înconjurat permanent de oameni și eu, cumva, niciodată nu mi-am pus întrebarea asta, că să stau să-l gelozez, să-l controlez. Nu, niciodată. El a avut întotdeauna toată libertatea”, a mai povestit Irina despre relația pe care a avut-o cu soțul său, în cadrul podcast-ului Monolog.

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