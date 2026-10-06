Soția lui Gheorghe Moldovan, reacție la acuzațiile apărute după moartea soțului: „Vreau să spun că nu e adevărat”

Soţia lui Gheorghe Moldovan
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Soția lui Gheorghe Moldovan a decis să rupă tăcerea la o săptămână de la tragedia care a șocat comunitatea din Republica Moldova. Irina Vasilcan a respins acuzațiile lansate de fostul arbitru înainte de moarte și a susținut că, în realitate, a încercat să îl salveze până în ultima clipă, chiar cu riscul propriei siguranțe și al copiilor lor.

Înainte de gestul extrem, Gheorghe Moldovan a transmis mai multe mesaje în care și-a acuzat soția pentru situația în care ajunsese. Cei doi traversau un proces de divorț, iar, potrivit informațiilor apărute până acum, bărbatul nu acceptase despărțirea și sfârșitul relației.

Reacţia soției lui Gheorghe Moldovan la acuzațiile apărute după moartea soțului

După zile întregi în care a ales să nu comenteze public situația, Irina Vasilcan a oferit propria versiune a evenimentelor și a răspuns direct acuzațiilor care i-au fost aduse.

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„Cred că este timpul să povestesc cum stau lucrurile cu adevărat. Sunt acuzată că din cauza mea a murit el, dar vreau să spun că nu e adevărat. Nu i-am dorit moartea lui, ba dimpotrivă, am încercat până în ultima secundă să îi salvez viața, punând viața mea și a copiilor mei în pericol”, a declarat Irina, soția lui Gheorghe Moldovan, în podcastul Monolog.

Femeia a vorbit și despre dinamica relației lor, afirmând că semnele de gelozie au apărut încă din primele luni. Potrivit mărturiei sale, Gheorghe Moldovan avea acces la telefonul și la conturile ei personale, verificând frecvent conversațiile și cerând explicații pentru mesajele schimbate cu alte persoane.

Irina Vasilcan a susținut că, la început, a interpretat aceste comportamente ca fiind manifestări ale afecțiunii și grijii, însă ulterior a realizat că situația devenise mult mai complexă.

„Am observat și momente de gelozie cu privire la prietenele mele sau la conversații de prin telefon. El întotdeauna avea acces la telefonul meu. Chiar din primele săptămâni de discuții, el deja avea parolele la conturile mele și gestiona fiecare mesaj. Primeam capturi din conversațiile mele unde eu trebuia să explic de ce am răspuns cuiva în modul acesta, trebuia să-i explic lui. La început credeam că e grijă, dragoste, gelozie. Am văzut asta ca pe o formă de dragoste”, a declarat Irina.

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