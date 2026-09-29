Mesajul sfâșietor transmis de fratele lui Gheorghe Moldovan. Arbitrul a fost găsit fără viață în locuința soției, cu care se afla în proces de divorț

Mesajul sfâșietor transmis de fratele lui Gheorghe Moldovan. Arbitrul a fost găsit fără viață în locuința soției, cu care se afla în proces de divorț
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Gheorghe Moldovan
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Moartea arbitrului de fotbal Gheorghe Moldovan a lăsat în urmă multă durere în familia sa. Fratele bărbatului, Dima, a vorbit despre tragedia care i-a schimbat viața și a transmis un mesaj emoționant celor care trec prin momente dificile.

Arbitrul din Republica Moldova avea 30 de ani, era tatăl a trei fetițe și activa în arbitrajul de fotbal, unde a oficiat meciuri din Liga 1 și Liga 2.

Mesajul transmis de fratele lui Gheorghe Moldovan

Dima a mărturisit că vestea primită l-a afectat profund și că nu și-a imaginat niciodată că va trece printr-o asemenea experiență. Acesta a vorbit despre durerea provocată de pierderea fratelui său și a făcut un apel către oamenii care se confruntă cu probleme personale să nu recurgă la gesturi extreme.

„Nu mi-am imaginat niciodată că o să mă uit pe TikTok și o să-l văd pe fratele meu mort, că o să îmi scrie lumea condoleanțe. Nu ne-am imaginat niciodată toată această durere. Nu putea să îmi treacă prin cap așa durere. Am ajuns acum să o simt, să văd cum fratele meu, care ieri mă saluta, azi s-a împușcat. Aveți grijă, că dragostea aceasta e grea. Nu faceți prostii, că mai sunt persoane apropiate care vă iubesc și care nu vor putea să trăiască fără voi sau vor trăi toată viața cu durere în inimă”, a declarat fratele lui Gheorghe.

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Tragedia s-a produs luni, 28 septembrie, în locuința soției sale.

Gheorghe Moldovan

Potrivit informațiilor transmise de autorități, Gheorghe Moldovan deținea legal arma folosită și se afla într-un proces de divorț, pe fondul unor neînțelegeri familiale.

„Din informațiile preliminare, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției, iar ulterior și-ar fi provocat o plagă prin împușcare. Acesta era deținător legal de armă. Totodată, din datele preliminare, între cei doi existau neînțelegeri familiale, fiind în proces de divorț”, au transmis oamenii legii.

Înainte de tragedie, arbitrul a publicat mai multe mesaje video pe rețelele sociale în care a vorbit despre problemele din viața personală. În ultimul său mesaj, acesta a susținut că despărțirea și conflictele din căsnicie l-au adus într-un punct fără întoarcere.

„Datorită soției mele, Irina Vasilcan, fostă Moldovan (sau cum o să se cheme) am ajuns să-mi pun capăt zilelor. De un an de zile, lucrurile care mi s-au spus – vreau să mori, vreau să scap de tine, vreau să dispari din viața mea, dac-aș putea, te-aș băga la pușcărie, dac-ai muri, m-aș simți mai bine – lucrurile astea au fost menționate foarte des. Le-am zis la socrii mei și eu mi-au zis: „vrei libertate? Dă-i drumul și du-te!”.

Lucrurile acestea au ajuns la limită. Cu siguranță, eu iau decizia, cu siguranță. (…) Pentru că eu am ținut la fata asta, eu vreau s-o fac fericită. Pentru că n-am fost în stare, cum a spus ea, s-o fac fericită cu prezența mea, o s-o fac fericită cu lipsa mea”, a fost mesajul de adio al lui Gheorghe Moldovan.

Noi detalii după moartea arbitrului

Cu puțin timp înainte ca relația lor să ajungă în impas, Gheorghe Moldovan vorbea public despre legătura pe care o avea cu soția sa și despre pasiunea comună pentru arbitraj.

Irina și Gheorghe Moldovan/ sursă foto: Facebook

Acesta mărturisea că el a încurajat-o să urmeze aceeași carieră și că era mândru de evoluția ei pe terenul de fotbal.

„E ceva inexplicabil. Eu am motivat-o pe Irina să vină pe terenul de fotbal. Mă simt ca peștele în apă atunci cand sunt pe teren, iar știind că și Irina este lângă mine, mă simt fantastic. Mă bucur enorm că Irina împărtășește aceeași dorință și a devenit arbitru.

Este o poziție minunată, iar prezența ei pe teren îmi dă o energie aparte. Irina are șanse mai mari decât mine să facă din asta o carieră adevărată. Eu mai am doar câțiva ani activi, dar sunt convins că Irina va merge mai departe și va reuși să își construiască un nume în arbitraj”, spunea Gheorghe Moldovan într-un interviu acordat presei locale.

Înainte de a-și pierde viața, arbitrul a transmis și o ultimă dorință legată de cele trei fiice ale sale, cerând ca acestea să fie îngrijite. Totodată, și-a exprimat dorința de a fi înmormântat în satul Step-Soci din raionul Orhei, locul de care era profund atașat.

VEZI ŞI: Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor. Avem videoclipul de adio în care își motivează gestul macabru: ”Soția mi-a spus că vrea să mor”

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