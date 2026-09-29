Anunțul momentului! Loredana revine la TVR împreună cu Fuego

Nu e glumă! Loredana revine la TVR! Și nu oricum, ci într-o gală în care va fi sărbătorită pentru cei 40 de ani de activitate neîntreruptă. O va celebra chiar Paul Surugiu Fuego! Se va întâmpla asta sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 20.00, la TVR 2, în cadrul emisiunii „Drag de România mea!”, ajunsă la sezonul cu numărul 17.

Va fi un spectacol de neuitat, care te va ține cu sufletul la gură și care ne va prezenta personalitatea și activitatea Loredanei. Aceasta „va răsturna” platoul la propriu, va plânge, va cânta, va dansa, va răspunde multelor provocări și ne va dovedi că este, fără dar și poate, una dintre cele mai mari și mai importante artiste ale României! Îi vor fi aproape, ca surprize, cu amintiri, cântece, bucurii, lacrimi, nostalgii și emoții multe, băieții de la Direcția 5 și Marian Ionescu, alături de care, în anii 90, Loredana a scris istorie în muzica pop din România, dar și celebrul compozitor, care i-a dăruit mai multe șlagăre și a descoperit-o, Marius Țeicu.

Vor răsuna refrene celebre precum „Mă întreb ce să fac”, „Un buchet de trandafiri”, „Ce va fi cu iubirea mea”, „Suflet drag”, „Lele”, „Șatră în asfințit”, „O fată singură-n noapte” și desigur „Bună seara, iubite”. Mai mult, va cânta și cu Fuego în duet, iar Gabriel Nebunu va face și el spectacol împreună cu Loredana, cu un strop de folclor și cu „nebunia” specifică lor. Va fi cu siguranță o ediție de colecție, fără reguli, cu libertate, unică, așa cum este și LOREDANA, diva absolută a generației sale!

Loredana a debutat la TVR în urmă cu peste 40 de ani

Născută la Onești, Loredana Groza a debutat acum peste 40 de ani, la TVR, câștigând și „Steaua fără nume” și Festivalul de la Mamaia, iar de atunci până azi, a fost mereu relevantă, iubită de toate generațiile, cu schimbări permanente și un parcurs demn de un film bun. Are această capacitate cameleonică de a se regândi în permanță, dar și inteligență artistică și mister. Nu are jumătăți de măsură și ne arăta asta cu brio!

„Dacă aveam vreodată eu impresia că am văzut suficient de multe în emisiunea pe care o fac de 8 ani la TVR 2, m-am înșelat! Loredana a dărâmat orice părere a mea! Împreună cu mine, am pășit cu ea prin nostalgii, prin amintiri din cei 40 de ani ai săi de carieră, prin etape, prin lacrimi, prin melodii de neuitat. Am râs, ne-am distrat și ne-am emoționat. Aproape că am dărâmat platoul, am făcut și echitație umană, am devenit și rockeri și cred eu că nu putea fi altfel atunci când vorbim despre LOREDANA, pe care eu personal o consider cea mai completă și complexă artistă a românilor, capabilă de a face spectacol din orice, mereu cu vorbele la ea, mereu sclipitoare, mereu inventivă, cu o voce de invidiat și cu o naturalețe care nu are cum să te lase indiferent!

Iar dacă cineva, vreodată, din invidie sau necunoștință, a avut altă părere despre ea, să se uite la TVR 2, sâmbătă, de la 20.00 și se vor convinge pe deplin! Vin și băieții de la Direcția 5, momente unice alături de Marian Ionescu vor fi, dar și profesorul meu și omul care a descoperit-o pe Loredana și i-a compus piesa care acum 40 de ani, la Festivalul de la Mamaia, în 1986, îi aducea trofeul și celebritatea – Marius Țeicu. Facem și show cu Nebunu, care va sta în cap și vor fi și multe surprize și melodii de neuitat! Așadar, uitați-vă!”, a declarat Paul Surugiu Fuego.

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