O mai ții minte pe „Betty cea urâtă”?! Cum arată actrița Ana Maria Orozco la 53 de ani

O mai ții minte pe „Betty cea urâtă”?! Cum arată actrița Ana Maria Orozco la 53 de ani
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Ana María Orozco, actrița care a interpretat-o pe „Betty cea urâtă”
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„Betty cea urâtă” a împlinit 53 de ani și parcă nu mai are nimic de-a face cu femeia care a dat peste cap televizoarele din întreaga lume! Ana María Orozco este astăzi de nerecunoscut față de imaginea cu care a rămas în mintea milioane­lor de telespectatori.

Au trecut mai bine de două decenii de la momentul în care apărea cu ochelari uriași, bretele și un look construit special ca să pară cât mai departe de ideea de „femeie fatală”. Iar dacă o vezi acum, diferența sare imediat în ochi.

Cum arată „Betty cea urâtă” la 53 de ani

Ana María Orozco avea doar 27 de ani când a intrat în pielea lui Beatriz Pinzón Solano, eroina din „Yo soy Betty, la fea”.

Serialul a prins o viteză nebună, a ajuns în casele a milioane de oameni și a transformat-o pe actriță într-un nume cunoscut la nivel internațional. Producția originală a avut 335 de episoade, iar Betty a devenit personajul de care publicul pur și simplu nu mai scăpa.

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Numai că succesul a venit la pachet cu un ritm de muncă infernal. Orozco a povestit pentru „Los Angeles Times” că echipa filma până la 18 ore pe zi, șase zile pe săptămână, aproape doi ani. La final, vedeta a rămas epuizată și chiar speriată de întrebarea care venea după terminarea serialului: ce urma pentru ea?

Ana María Orozco

Ana María Orozco

„Toată lumea o voia pe Betty, dar eu îmi doream mai mult. Îmi doream o carieră de actriță”, a mărturisit ea.

Anii au trecut, iar Ana María Orozco a refuzat să rămână prizoniera personajului care a făcut-o celebră. A continuat să joace în teatru și televiziune, în special în Argentina, unde s-a stabilit, și și-a construit o carieră dincolo de Betty. În paralel, și-a întemeiat o familie și este mamă a două fiice.

Una dintre ele, Lucrecia Quaglia, a mers și ea spre lumea artistică și lucrează ca model, actriță și cântăreață.

Actrița s-a schimbat radical

Fanii serialului au primit o nouă surpriză în 2024, când personajul a revenit pe ecrane în „Betty, la Fea: La Historia Continúa”.

Ana María Orozco a îmbrăcat din nou hainele lui Betty și s-a întors în povestea care i-a schimbat viața. Numai că publicul a avut în față o femeie complet diferită de fata de 27 de ani de la începutul anilor 2000. Și diferența nu mai poate fi ascunsă după costume, machiaj și accesorii.

Ana María Orozco a împlinit 53 de ani, iar imaginile recente arată cât de mult s-a schimbat în tot acest timp.

Look-ul care a făcut-o celebră a rămas în urmă. Nu mai există nimic din combinația de ochelari, bretele și hainele care au transformat-o în „Betty cea urâtă”. Astăzi, actrița are un stil complet diferit și o apariție mult mai elegantă și mai matură.

Practic, femeia care a fost prezentată ani la rând drept „rățușca cea urâtă” din televiziune nu mai seamănă aproape deloc cu imaginea personajului. Iar ironia este perfectă: Betty a rămas aceeași legendă în memoria publicului, dar femeia din spatele ei a evoluat complet.

VEZI ȘI: O mai ştii pe “Betty cea urâtă”? Uite cum arată acum actriţa, după aproape 20 de ani de la serial

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