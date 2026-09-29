Damian Drăghici și Cristina Stroe au spus „DA”! Cum au dezvăluit că s-au căsătorit

Damian Drăghici și Cristina Stroe au spus „DA”! Cum au dezvăluit că s-au căsătorit
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Damian Drăghici și Cristina Stroe. Sursa foto Instagram
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Gata, s-a întâmplat! Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit, în sfârșit, după aproape un deceniu de relație! Cei doi au un copil și o mulțime de ani la activ, dar abia acum au pus oficial pe masă marele „DA”.

Și, cum era de așteptat de la ei, n-au făcut circ, n-au întins covorul roșu și nici n-au transformat cununia într-un spectacol pentru internet. Au lăsat o fotografie să vorbească și au aruncat vestea fix când au vrut ei.

Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit!

Cei doi s-au căsătorit civil luni și au ales să păstreze momentul cât mai discret. Damian Drăghici și Cristina Stroe au publicat pe Instagram o fotografie realizată chiar în ziua cununiei. Imaginea a avut însă toate indiciile necesare pentru cine a știut unde să se uite.

Damian s-a îmbrăcat în alb, iar Cristina a apărut într-o rochie albă, lungă. Cei doi au fost fotografiați într-un decor complet relaxat, la pizza. Nimic pompos, nimic exagerat. Numai că pe cutia de pizza era scris mare mesajul care a spulberat orice mister: „Just Married”.

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Damian Drăghici și Cristina Stroe

Damian Drăghici și Cristina Stroe

Și pentru că o nuntă fără o glumă nu pare să fie pe stilul lor, Damian și Cristina au venit și cu explicația care a lămurit definitiv totul:

„Voi ce faceți în zilele de luni? P.S. de data asta n-am mai zis ok. Am zis DA!”, au spus cei doi.

Așa au făcut publică vestea cea mare, fără discursuri kilometrice și fără să dea impresia că vor să facă din cununie un eveniment național.

Damian Drăghici și Cristina Stroe formează un cuplu din 2017 și au împreună un băiețel, Andrei, în vârstă de 7 ani. Cei doi nu au fost legați doar de viața personală, ci și de muzică, domeniu care a făcut parte constant din povestea lor. Iar acum, după ani buni în care au fost împreună fără acte, au făcut și pasul oficial.

Este o diferență de 23 de ani între ei

Între cei doi există o diferență de vârstă de 23 de ani. Cu toate acestea, soția artistului a spus că diferența nu s-a simțit niciodată și că sunt alte lucruri mai importante într-o relație. Ea a explicat că adevărul spus direct și sprijinul reciproc sunt lucrurile care îi țin împreună.

„Pe zi ce trece, conștientizăm tot mai tare că noi doi suntem binecuvântați să avem o dinamică a relației într-o continuă mișcare. Fără să ne dăm seama, atunci când există tensiuni și unul dintre noi e mai afectat, celălalt îl ridică. Noi nu îmbrăcăm adevărul în cuvinte frumoase și ne tragem de mânecă atunci când avem ceva de spus, dar la sfârșitul zilei, ne dăm seama că asta este ceea ce întărește legătura dintre noi, libertatea de a putea fi autentici, sinceri, fără să ne măsurăm intențiile.

Cred că suntem un cuplu normal și sănătos în care există ceva foarte important pe lângă iubire, și anume, adevăr. De aici și micile ciondăneli. De cele mai multe ori, Damian are energia unui adolescent, iar eu energia acelei femei trecute prin viață. Ne mai întreabă oamenii cum se simte diferența de vârstă dintre noi și le explic că este foarte greu (într-un mod sarcastic) să fiu într-o relație cu un adolescent”, a declarat Cristina Stroe.

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