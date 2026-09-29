Primele imagini cu Ema Uta după scandalul din parcarea Lidl! Cum arăta după ce a reclamat că fostul iubit ar fi agresat-o

CANCAN.RO prezintă primele imagini cu Ema Uță după episodul violent pe care aceasta l-a reclamat autorităților. Fotografiile ajunse în dosarul pentru ordinul de protecție surprind urmele pe care make-up artistul susține că le-ar fi avut după întâlnirea cu fostul iubit. Totul s-ar fi petrecut într-o parcare Lidl din București, după o seară care, potrivit declarației sale, pornise cu încercări de împăcare.

În documentele trimise Judecătoriei Sectorului 2, Emanuela Uță susține că, pe 24 septembrie 2026, în jurul orei 20:30-21:00, fostul său concubin ar fi agresat-o fizic în parcarea magazinului Lidl din Șoseaua Gherghiței.

Potrivit cererii, aceasta reclamă că ar fi fost lovită, trasă de păr și că i-ar fi fost smulsă o unghie, fiind menționate și echimoze la nivelul feței, membrelor și pieptului.

Din declarația dată polițiștilor reiese că cei doi s-ar fi întâlnit în aceeași zi după ce Ema Uță revenise în țară după o vacanță. Ea povestește că fostul iubit ar fi preluat-o de la Aeroportul Henri Coandă, iar pe drum între ei ar fi izbucnit un conflict.

Ajunși ulterior în parcarea Lidl, situația ar fi degenerat. Ema Uță susține că a coborât din mașină și a încercat să plece, însă Andrei Barbu ar fi urmat-o și ar fi încercat să o convingă să se întoarcă. În declarația aflată la dosar, aceasta afirmă că bărbatul s-ar fi așezat inclusiv în genunchi și i-ar fi cerut să se împace cu el.

Potrivit aceleiași versiuni, momentul ar fi escaladat după ce ea ar fi refuzat și ar fi încercat să plece. Make-up artistul afirmă că fostul iubit ar fi tras-o de păr și că, în timpul altercației, i-ar fi smuls inclusiv o bucată din extensia de păr. Ea mai susține că abia după ce a plecat din zonă ar fi observat mai multe urme pe corp și o unghie afectată.

Imaginile au ajuns la poliție

În dosar au fost depuse mai multe fotografii realizate după incident. În ele apar zone ale corpului cu urme vizibile, inclusiv la nivelul brațului, piciorului, feței și scalpului. Una dintre imagini surprinde și o extensie de păr desprinsă. Fotografiile au fost atașate ca probe în procedura privind ordinul de protecție.

Important de precizat este că imaginile documentează urmele constatate și reclamate de ea, dar nu stabilesc cine le-a provocat. Relatarea privind agresiunea reprezintă, în această etapă, versiunea prezentată de aceasta autorităților.

În urma evaluării făcute de polițiști, a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Din documente rezultă că Andrei Barbu trebuia să păstreze o distanță de 200 de metri față de Ema Uță și să nu ia legătura cu aceasta.

Ordinul era valabil pentru cinci zile, iar ulterior cazul a fost înaintat instanței pentru prelungirea emiterii unui ordin de protecție.

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