Câți bani primești la pensie dacă ai cotizat doar 15 ani. Formula de calcul

Câți bani primești la pensie dacă ai cotizat doar 15 ani. Formula de calcul
Pensii
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ai muncit 15 ani și crezi că statul îți pune automat în brațe aceeași pensie ca tuturor celor cu 15 ani vechime? Nici vorbă! Numărul anilor în care ai plătit contribuții este doar una dintre piesele din puzzle, iar suma pe care o primești poate arăta foarte diferit de la un pensionar la altul.

Mai exact, doi români cu exact 15 ani de contribuții pot ajunge la pensii diferite, iar motivul stă în banii pentru care au fost plătite contribuțiile și în punctajul strâns de fiecare în parte. Stagiul minim de cotizare contributiv este, potrivit Legii nr. 360/2023, de 15 ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Dar atenție: 15 ani nu înseamnă automat o pensie de 1.281 de lei.

Câți bani primești la pensie dacă ai cotizat doar 15 ani

Cei 1.281 de lei reprezintă, în 2026, indemnizația socială pentru pensionari. Ea poate completa venitul unui pensionar atunci când pensia calculată este sub acest nivel și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. CNPP menține valoarea indemnizației sociale la 1.281 de lei și în 2026.

Așadar, nu primești pur și simplu „pensia de 15 ani”. Mai întâi se face calculul pensiei, iar abia după aceea poate interveni această completare. Calculul pensiei se face pornind de la numărul total de puncte realizate pe parcursul activității.

Formula este simplă:

Pensia = numărul total de puncte × valoarea punctului de referință

În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei.

Aici intervine însă diferența majoră dintre pensionari. Numărul total de puncte nu este dat doar de vechime, ci și de veniturile pentru care s-au plătit contribuțiile. Cu alte cuvinte, 15 ani cu venituri mici nu produc același punctaj ca 15 ani în care o persoană a avut venituri mult mai mari.

Să presupunem, strict ca exemplu de calcul, că o persoană ajunge după 15 ani la un total de 15 puncte. La valoarea de 81 de lei pentru un punct, rezultatul ar fi: 15 × 81 = 1.215 lei.

Într-o asemenea situație, dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru indemnizația socială, diferența până la pragul de 1.281 de lei poate fi acoperită prin această completare. Dar schimbăm puțin datele. Dacă aceeași persoană ajunge la 20 de puncte, calculul ar fi: 20 × 81 = 1.620 de lei.

În acest caz, pensia calculată depășește pragul de 1.281 de lei, deci completarea până la acest nivel nu mai este relevantă. Exact de aceea, simplul fapt că ai muncit 15 ani nu poate spune, singur, cât vei încasa.

Un alt detaliu important: punctele de stabilitate

Legea pensiilor a introdus și punctele de stabilitate, însă acestea se acordă pentru perioadele de contribuție care depășesc 25 de ani.

Asta înseamnă că un român care are doar 15 ani de contribuții nu primește puncte de stabilitate, iar calculul său se bazează pe punctajul realizat prin activitatea contributivă și pe celelalte elemente prevăzute de lege.

Prin urmare, aici nu există scurtătură: mai mulți ani și venituri mai mari pentru care s-au plătit contribuții pot însemna un punctaj mai mare și, implicit, o pensie calculată mai mare.

Mai este o capcană în toată povestea. Chiar dacă ai bifat cei 15 ani necesari, nu înseamnă că poți ieși imediat la pensie.

Pentru pensia pentru limită de vârstă trebuie îndeplinite cumulativ condiția privind vârsta standard de pensionare și cea privind stagiul minim de cotizare contributiv. Legea prevede o vârstă standard de 65 de ani pentru femei și bărbați, însă în cazul femeilor atingerea acestei vârste se face gradual, conform eșalonării prevăzute de lege.

VEZI ȘI: TOP 47 | Clasamentul pensiilor, în funcție de județ. În ce oraș sunt cei mai bogați pensionari din România în 2026

Cresc pensiile cu 200 lei (50€) pentru toți pensionarii români din această categorie. Decizia este oficială

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Din ce în ce mai mulți oameni susțin că au început să viseze reclame. Un expert a explicat ce se întâmplă, de fapt
Din ce în ce mai mulți oameni susțin că au început să viseze reclame. Un expert a explicat ce se întâmplă, de fapt
Mesajul sfâșietor transmis de fratele lui Gheorghe Moldovan. Arbitrul a fost găsit fără viață în locuința soției, cu care se afla în proces de divorț
Mesajul sfâșietor transmis de fratele lui Gheorghe Moldovan. Arbitrul a fost găsit fără viață în locuința soției, cu care se afla în proces de divorț
Noi informații în cazul morții Valentinei! Detaliul important despre valiza în care a fost găsit trupul neînsuflețit al tinerei de 28 de ani
Noi informații în cazul morții Valentinei! Detaliul important despre valiza în care a fost găsit trupul neînsuflețit al tinerei de 28 de ani
Noi acuzații în cazul crimei lui Mario Berinde. Ce spune sora adolescentului despre mama suspectului
Noi acuzații în cazul crimei lui Mario Berinde. Ce spune sora adolescentului despre mama suspectului
Anunțul momentului! Loredana revine la TVR împreună cu Fuego
Anunțul momentului! Loredana revine la TVR împreună cu Fuego
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Mediafax
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Siegfried Mureșan explică ce a înțeles din mesajul lui Nicușor Dan: „Singura soluție pentru încheierea crizei este votarea Guvernului propus”
Gandul.ro
Siegfried Mureșan explică ce a înțeles din mesajul lui Nicușor Dan: „Singura soluție pentru încheierea crizei este votarea Guvernului propus”
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”
Adevarul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
Digi24
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
Mediafax
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit în secret. Cum au făcut anunțul
Click.ro
Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit în secret. Cum au făcut anunțul
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Digi 24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
go4it.ro
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Siegfried Mureșan explică ce a înțeles din mesajul lui Nicușor Dan: „Singura soluție pentru încheierea crizei este votarea Guvernului propus”
Gandul.ro
Siegfried Mureșan explică ce a înțeles din mesajul lui Nicușor Dan: „Singura soluție pentru încheierea crizei este votarea Guvernului propus”
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Mediafax Spania
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.