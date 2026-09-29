Câți bani primești la pensie dacă ai cotizat doar 15 ani. Formula de calcul

Ai muncit 15 ani și crezi că statul îți pune automat în brațe aceeași pensie ca tuturor celor cu 15 ani vechime? Nici vorbă! Numărul anilor în care ai plătit contribuții este doar una dintre piesele din puzzle, iar suma pe care o primești poate arăta foarte diferit de la un pensionar la altul.

Mai exact, doi români cu exact 15 ani de contribuții pot ajunge la pensii diferite, iar motivul stă în banii pentru care au fost plătite contribuțiile și în punctajul strâns de fiecare în parte. Stagiul minim de cotizare contributiv este, potrivit Legii nr. 360/2023, de 15 ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Dar atenție: 15 ani nu înseamnă automat o pensie de 1.281 de lei.

Câți bani primești la pensie dacă ai cotizat doar 15 ani

Cei 1.281 de lei reprezintă, în 2026, indemnizația socială pentru pensionari. Ea poate completa venitul unui pensionar atunci când pensia calculată este sub acest nivel și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. CNPP menține valoarea indemnizației sociale la 1.281 de lei și în 2026.

Așadar, nu primești pur și simplu „pensia de 15 ani”. Mai întâi se face calculul pensiei, iar abia după aceea poate interveni această completare. Calculul pensiei se face pornind de la numărul total de puncte realizate pe parcursul activității.

Formula este simplă:

Pensia = numărul total de puncte × valoarea punctului de referință

În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei.

Aici intervine însă diferența majoră dintre pensionari. Numărul total de puncte nu este dat doar de vechime, ci și de veniturile pentru care s-au plătit contribuțiile. Cu alte cuvinte, 15 ani cu venituri mici nu produc același punctaj ca 15 ani în care o persoană a avut venituri mult mai mari.

Să presupunem, strict ca exemplu de calcul, că o persoană ajunge după 15 ani la un total de 15 puncte. La valoarea de 81 de lei pentru un punct, rezultatul ar fi: 15 × 81 = 1.215 lei.

Într-o asemenea situație, dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru indemnizația socială, diferența până la pragul de 1.281 de lei poate fi acoperită prin această completare. Dar schimbăm puțin datele. Dacă aceeași persoană ajunge la 20 de puncte, calculul ar fi: 20 × 81 = 1.620 de lei.

În acest caz, pensia calculată depășește pragul de 1.281 de lei, deci completarea până la acest nivel nu mai este relevantă. Exact de aceea, simplul fapt că ai muncit 15 ani nu poate spune, singur, cât vei încasa.

Un alt detaliu important: punctele de stabilitate

Legea pensiilor a introdus și punctele de stabilitate, însă acestea se acordă pentru perioadele de contribuție care depășesc 25 de ani.

Asta înseamnă că un român care are doar 15 ani de contribuții nu primește puncte de stabilitate, iar calculul său se bazează pe punctajul realizat prin activitatea contributivă și pe celelalte elemente prevăzute de lege.

Prin urmare, aici nu există scurtătură: mai mulți ani și venituri mai mari pentru care s-au plătit contribuții pot însemna un punctaj mai mare și, implicit, o pensie calculată mai mare.

Mai este o capcană în toată povestea. Chiar dacă ai bifat cei 15 ani necesari, nu înseamnă că poți ieși imediat la pensie.

Pentru pensia pentru limită de vârstă trebuie îndeplinite cumulativ condiția privind vârsta standard de pensionare și cea privind stagiul minim de cotizare contributiv. Legea prevede o vârstă standard de 65 de ani pentru femei și bărbați, însă în cazul femeilor atingerea acestei vârste se face gradual, conform eșalonării prevăzute de lege.

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