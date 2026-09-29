Peste 100 de bărbați s-au oferit să o ia de soție. Femeia are un motiv neașteptat pentru care se grăbește

O femeie din Coația a spus că este disperată să-și găsească soț și deja a fost cerută în căsătorie de peste 100 de bărbați! Nu, nu este începutul unei telenovele și nici nu vorbim despre o femeie care și-a găsit brusc admiratori cu duiumul. Kristina Stipić are un plan atât de neașteptat, încât oamenii care au aflat povestea au rămas cu gura căscată.

Croata a pus un anunț pe rețelele sociale și a cerut ajutorul unui bărbat dispus să intre cu ea într-o căsătorie care ar putea să se termine aproape imediat. Iar internetul n-a stat deloc pe gânduri.

După ce Kristina și-a făcut public anunțul, mesajele au început să curgă. Peste 100 de persoane au contactat-o deja, iar aici apare primul detaliu care schimbă tot jocul: aproximativ 30 dintre cei interesați au chiar numele de familie de care femeia are nevoie.

O femeie din Croația își caută soț cu disperare!

Practic, Kristina s-a trezit cu o listă întreagă de bărbați gata să accepte propunerea ei. Numai că viitorul „mire” trebuie să intre în poveste cu ochii larg deschiși, pentru că femeia nu caută nici declarații de dragoste, nici o relație serioasă.

„Mirele trebuie să știe că nu caut iubirea vieții mele, ci doar o soluție disperată prin care să-mi recuperez propriul nume”, a explicat Kristina în anunțul său.

Aici este toată nebunia. Kristina a purtat numele Stipić până la vârsta de 28 de ani. După divorț, însă, a rămas cu numele fostului soț și susține că, în momentul de față, nu poate reveni pur și simplu la numele pe care l-a avut înainte. Motivul este legat de un proces penal care încă nu s-a încheiat.

Potrivit explicațiilor oferite de femeie, pentru schimbarea numelui are nevoie de un document care să confirme că nu există o procedură penală în desfășurare împotriva ei. Cum dosarul este încă în lucru, spune că nu poate obține actul respectiv.

Cine acceptă se alege cu o… cafea

Și aici a apărut ideea care a făcut înconjurul internetului: căsătoria. Planul Kristinei este cât se poate de direct. Să găsească un bărbat care poartă numele Stipić, să se căsătorească cu el, să preia numele și apoi să divorțeze după doar câteva zile. Adică exact inversul poveștilor cu „și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți”.

Femeia este dispusă inclusiv să încheie un acord prenupțial, iar cheltuielile pentru căsătorie și divorț ar urma să fie suportate de ea. În schimb, viitorul „mire” s-ar alege cu o cafea, un prânz și o întâmplare de povestit nepoților.

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